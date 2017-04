Comenzó el juicio oral a Guillermo Moreno por el cotillón contra Clarín

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue la primera testigo en brindar testimonio en la causa en la que el ex secretario de Comercio está acusado de cometer los delitos de peculado e incitación.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acusó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno de querer “destruir” al diario Clarín, al declarar como testigo en el juicio por la compra de cotillón con leyendas contrarias a ese multimedios.

El ex secretario de Comercio es juzgado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 junto al ex presidente del Mercado Central Fabián Dragone, y los ex vicepresidente y gerente de ese ente, Carlos Martínez y Guillermo Cosentino, respectivamente.

“Creo que fue un plan sistemático por parte del Gobierno anterior y Moreno intentó cierre de medios que no respondían” al kirchnerismo, aseguró Bullrich durante la declaración testimonial que brindó en una de las salas de audiencias del subsuelo de Comodoro Py.

La ex diputada dijo que tomó conocimiento de algunas empresas habían dejado de pautar en los diarios Clarín y La Nación por presiones de la secretaría de Comercio, aunque aclaró que había llegado a esa infomación por cometarios en “off”.

“Desde las empresas de electrodomésticos y los supermercados nos decían que no ponían publicidades porque no les convenía, pero en off explicaban que estaban apretados por la Secretaría de Comercio, que les decía que los iba a destruir”, sostuvo.

En relación al Mercado Central, la ex diputada sostuvo que le habían informado que Clarín y La Nación no estaban en los puesto de diarios “por órdenes de las autoridades del mercado y de la Secretaría de Comercio de prohibir la circulación de esos medios”, pero no reveló la fuente de esa información.

La declaración de Bullrich duró cerca de una hora (terminó a las 15), mientras que antes Moreno había solicitado que se diera lectura de su declaración ante el juez natural de la causa, Claudio Bonadío, y había formulado una serie de planteos procesales que le fueron rechazados.

El ex funcionario arribó a los tribunales federales de Retiro para enfrentar el primer juicio oral en su contra poco antes de las 10 y usó un ingreso lateral al edificio, donde lo esperaba su abogado Alejandro Rúa.

En declaraciones a la prensa, Moreno cuestionó el llamado a juicio por carecer de acusación fiscal y estar sólo impulsado por la querella del Grupo Clarín que, en su pedido de elevación a juicio, se refirió a “un plan criminal del anterior gobierno de perjudicar a un grupo de medios no afín al oficialismo”.

Moreno y los demás imputados están acusados de haber utilizado 185 mil pesos del Estado para comprar banderitas, volantes, globos y otros elementos a los que le imprimieron frases como “Clarín Miente!” y de incitar a la violencia colectiva.

En lo primeros minutos del juicio los abogados Rua; Daniel Llermanos, defensor de Martínez; Hernán Del Gaizo, abogado de Dragone; y Carlos Beraldi, defensor de Cosentino, plantearon que el juicio no debía comenzar porque restaba acumular pruebas y porque había recursos pendientes de definición en instancias superiores.

La fiscal de juicio Gabriela Baigún, que en este proceso limita su intervención a al “deber de controlar la legalidad”, opinió en la misma dirección que los acusados pero los jueces del TOF 5 (Daniel Obligado, Oscar Hergott, y Adriana Palliotti) rechazaron los planteos.

