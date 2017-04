Santamarina extendió su buen momento al traerse un empate de Puerto Madryn

El aurinegro igualó este lunes por la tarde, como visitante, 0 a 0 ante Guillermo Brown, el puntero de la divisional. El elenco de Arzubialde hizo un gran desgaste y tuvo como una de las figuras al arquero Joaquín Papaleo. En la próxima fecha, los tandilenses recibirán a All Boys.

Finalmente ayer se pudo jugar el cotejo que debían disputar, el domingo, Guillermo Brown y Santamarina. El encuentro fue parejo, aunque el dueño de casa estuvo más cerca de la victoria pero tuvieron que conformarse con el 0 a 0, en un cotejo válido por la fecha 25 de la B Nacional.

En una dura prueba en el sur de nuestro país, el aurinegro le jugó de igual a igual al puntero del campeonato de la B Nacional aunque en la etapa final sintió el desgaste realizado durante gran parte del juego ante un rival que intentó por todos los caminos de quedarse con la victoria.

La primera media hora de los tandilenses fue auspiciosa, ya que logró controlar al dueño de casa y estuvo bien parado en todas sus líneas. Los orientados por Arzubialde buscaban que tanto Sosa como Cháves por los costados se encargarán de generar situaciones para Michel y Prudencio.

Mientras que el líder del torneo tuvo como principal carta de ataque a Román Strada. El ex Santamarina con su velocidad y gambeta complicó de a ratos a los visitantes pero en una sola oportunidad pudo incomodar a Papaleo.

Michel, en el amanecer del cotejo, no pudo definir una jugada que la había iniciado Cháves. Luego Pierce, en una buena posición en ofensiva, sacó un remate que se fue desviado. En una buena acción colectiva, en la cual se encontraron Sosa y Michel, Cháves culminó la maniobra con un disparo que se fue lejos del arco de Mehring.

Guillermo Brown trataría de adelantarse y buscar los espacios para poder inquietar a los aurinegros. Sánchez contó con una posibilidad al sacar un remate cruzado que paso cerca del arco custodiado por Papaleo.

El cuarto de hora final sería con los sureños volcados en ataque. Bauman se escapó y metió un buen centro que buscaba a Figueroa. Acevedo apareció y, en su afán por rechazar, casi termina metiendo un gol en contra.

Pasada la media hora, Román Strada agigantó la figura de Papaleo. El volante metió un gran tiro libre que el golero alcanzó a rechazar con uno de sus pies. Más tarde, el elenco de Puerto Madryn lo buscó por arriba tras un tiro libre de Mosca que alcanzó a desviar un jugador tandilense cuando aparecía por el segundo palo un futbolista del elenco de Gastón Esmerado.

En el complemento, los tandilenses trataron de ocupar bien los espacios para buscar salir de contragolpe. Los locales estuvieron muy cerca de abrir el marcador en una de las primeras acciones de la segunda etapa.

Román Strada ganó en velocidad y se escapó para meter un centro perfecto que fue capitalizado por Figueroa. El delantero apareció en el área para meter un gran cabezazo que tuvo una enorme respuesta de Papaleo para impedir el tanto del dueño de casa.

En uno de los pocos ataque que elaboraron los tandilenses, Sosa eludió un rival para meter un buen centro que Prudencio no alcanzó a conectar ante la presencia del defensor Caballero que rechazó con un violento pelotazo.

Los delanteros aurinegros trataban de buscarse para tratar de hacer diferencias en los metros finales del campo de juego. Prudencio lo tendría con un cabezazo que se iría desviado. Los pasajes finales fueron muy emotivos debido a que Guillermo Brown lo fue a buscar por todos los medios y dejó algunos espacios que no pudo aprovechar la visita.

Claudio Mosca tuvo su oportunidad con un tiro libre, desde la puerta del área, que paso muy cerca del arco de Papaleo. En la jugada de contragolpe, Diego Sosa se escapó y se tuvo confianza para sacar un tremendo derechazo de media distancia que Mehring mandó al tiro de esquina.

Cuando quedaba muy poco para el cierre, Papaleo volvió a ratificar su buen momento al quedarse con una inmejorable oportunidad que tuvo el recientemente ingresado Giordana pero que el golero aurinegro evitó. Cuando se jugaba tiempo de descuento, Sánchez apareció en ataque y lo tuvo con un cabezazo que controló Papaleo.

Santamarina extendió su buen momento en la B Nacional al igualar ante el puntero Guillermo Brown que le permite seguir manteniendo un invicto que ya lleva once fechas. Los aurinegros siguen de racha y en la próxima fecha intentarán sumar cuando reciban a All Boys.

GUILLERMO BROWN 0 – SANTAMARINA 0

Guillermo Brown (0): Andrés Mehring; Franco Flores, Tomás Albarracín, Leandro Caballero, Nicolás Dematei; Román Strada, Marcos Rivadero, Sergio Sánchez, Claudio Mosca; Jonathan Bauman y Tobías Figueroa.

DT: Gastón Esmerado

Santamarina (0): Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Lucas Acevedo, Fernando Piñero, Agustín García Basso; Diego Sosa, Leonel Pierce, Nicolás Castro, Jonathan Cháves; Martín Michel y Angel Prudencio.

DT: Héctor Arzubialde.

Arbitro: Nelson Sosa.

Cancha: Estadio Raúl Conti.

Amonestados: Caballero (GB). Acevedo, Papaleo, Pierce (S).

Cambios: Santiago Giordana x Bauman, Ignacio Chacheiro x Strada y Rubén Ramírez x Figueroa (GB). Politano x Piñero, Facundo Castro x Prudencio y Facundo Callejo x Michel (S).

