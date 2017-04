Repondrán el cuadro de Martín Rodríguez en el recinto del Concejo Deliberante

Mañana, en el marco de las actividades por un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad, se presentará la obra restaurada en el Mumbat-Lab del cuadro del Brigadier General Martín Rodríguez, patrimonio del Honorable Concejo Deliberante.

La actividad se acompañará con la proyección del documento del proceso restaurativo con el fin de poner en valor la preservación de los bienes culturales e identitarios de los tandilenses.

El acto está previsto para mañana a las 10 de la mañana, en la sede del MUMBAT, en Chacabuco 357.

El cuadro que homenajea al fundador de la ciudad, fue retirado el 30 de septiembre de 2015, para que profesionales del arte de nuestra ciudad, iniciaran el proceso de restauración, debido al deterioro que presentaba por el paso del tiempo.

Ariel de la Vega, restaurador encargado del proceso, explicó que fue una intervención “debido a que la obra presentaba un deterioro bastante importante ya” y el trabajo se realizó en el Laboratorio de Restauración y Conservación del Museo de Bellas Artes, que es uno de los pocos que hay en el país.

El cuadro presentaba roturas, cortes, faltantes, barnices para madera encima que no correspondían, cosas que fueron deteriorando la superficie de la obra y eso determinó que el trabajo demandara todos estos meses.

“Lo más complejo fue retirar todas las sustancias que se le han aplicado a esta obra, como barnices, etc. Es algo muy común que se realicen ciertas acciones sobre los cuadros que terminan siendo más perjudiciales que no hacer nada y no tocarlos. Eso ocurre con todo el patrimonio, con los cuadros, los edificios, las esculturas. Hay que aprender a tratar con el patrimonio”, observó De la Vega.

El cuadro del fundador fue bajado aquel día y se lo trasladó al laboratorio del Museo y de acuerdo con lo que se anticipó en aquel momento, es posible que se haga algo similar con el cuadro del Gral. San Martín, que también está ubicado sobre una de las paredes del Concejo Deliberante.

El cuadro de Martín Rodríguez fue donado al Municipio en el año 1886, aunque se desconoce la fecha real de su realización, ni tampoco hay un registro claro de la firma de su autor.

Finalmente, tras una ardua tarea de restauración, mañana será presentado a toda la comunidad.

