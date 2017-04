Los empleados municipales adherirán al paro nacional del próximo jueves

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, se anunció que, a partir de la decisión surgida en el reciente plenario de Secretarios Generales de los sindicatos de la provincia, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), se plegará al paro general nacional que fue convocado para el próximo jueves 6 de abril.

“Con la presencia de 112 Organizaciones Sindicales, el Cuerpo analizó la situación laboral y productiva del país, dentro del nuevo marco económico determinado por el Gobierno Nacional, y fundamentalmente, todo lo relacionado con las relaciones de empleo municipal de la Provincia de Buenos Aires”, expresaron los sindicalistas en un comunicado.

“Después del informe dado por el Secretario General de la Fe.Si.Mu.Bo., los dirigentes profundizaron sobre cada caso en particular en referencia a la negativa de algunos Intendentes Municipales en cumplir, total y/o parcialmente, con lo establecido en la Ley Provincial 14.656, la cual es de cumplimiento obligatorio”, añadieron.

En ese sentido, los municipales argumentan que “las Paritarias libres y los Convenios Colectivos de Trabajo, fueron ejes del cónclave, lo que derivó en la determinación unánime de coordinar las acciones sindicales, tanto en los Distritos en particular, como en general en toda la Provincia de Buenos Aires, en función de obtener respuesta favorable, por parte del Poder Político de turno en cada uno de los 135 Municipios Bonaerenses, a fin de dar cumplimiento efectivo a la norma legal en cuestión”.

Entre los casos que se tomaron como referencia, están los Sindicatos de Pinamar, Carmen de Patagones, Avellaneda, Esteban Echeverría, Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Villa Gesell, Gral. Pueyrredón, Tandil, Balcarce, Tres de Febrero, Merlo y otros.

“Ante el índice de conflictividad que se está generando en toda la Provincia, debido a la intransigencia de varios Departamentos Ejecutivos Municipales en cumplir con sus obligaciones legales (14.656) como Funcionarios Públicos, el Plenario de Secretarios Generales de la Fe.Si.Mu.Bo, resolvió exigir a los Intendentes Municipales el cumplimiento de la Ley 14.656”.

También reclaman “exigir la firma de los Convenios Colectivos de Trabajo en los 135 distritos bonaerenses y la conformación de Mesas Paritarias; Declarar el Estado de Alerta y Movilización Permanente, llevando a cabo Plenarios de los Sindicatos de la Región en el Municipio donde no se cumpla con la Ley 14.656 y exigir al Gobierno Provincial la urgente conformación del Consejo Provincial de Empleo Municipal (Ley 14.656)”.

Además, demandan “celeridad y atención de excelencia a las tramitaciones que corresponden, tanto en el I.O.M.A. como en el I.P.S.; apoyar las acciones gremiales llevadas a cabo por las/os compañeras/os docentes y de la A.G.R”.

Luego repudiaron “con el más enérgico rechazo los intentos de grupos sectarios que pretenden mancillar, con falacias, la Memoria por la Verdad y Justicia” y anunciaron la adhesión “al Paro Nacional del 6 de abril, resuelto por la C.G.T. nacional y en concordancia con lo resuelto por la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina”

ADHESIÓN DE LA MESA INTERSINDICAL TANDIL

La Mesa Intersindical de Tandil integrada por los gremios: UOM; Asociación Bancaria; SMATA; Comercio; AOMA; Telefónicos; SUTEBA; ADUNCe; FATPREN; Gráficos; Ladrilleros; Obras Sanitarias; UTA; CTEP; SUTCAPRA; UPCN Pcia; UPCN Nación ; CTA de los Trabajadores; SECAFSPI;UTSA Software ; Agrup. ATE Verde y Blanca y Agrup. Encuentro para la Militancia Judicial (AJB): convoca al Paro General de la CGT y las dos CTA del 6 de abril y a la movilización que se llevará adelante a nivel local.

“Porque queremos paritarias libres, sin techo; que recuperen lo perdido el año pasado; porque decimos basta a los despidos; porque lo hacemos en defensa de la Educación y la Salud Pública; porque decimos basta a los tarifazos; celebramos este paro general como parte de un plan de lucha que la CGT y las CTA deberán profundizar para decir basta a este plan económico del gobierno que genera despidos, pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios, tarifazos y cada día más pobreza”, expresaron desde la MIT en un comunicado.

“Repudiamos que este Gobierno ‘de ricos y para ricos’ les dé a los agroexportadores 70 mil millones de pesos en 2016 por quita de retenciones; les pague a los fondos buitres 10 mil millones de dólares y a las empresas eléctricas les condone 19 mil millones de pesos mientras que a los trabajadores quiere imponerles un techo de aumento del 18%”, agregaron.

Y anunciaron que “el 6 de abril a las 10.30 horas nos concentramos en la Glorieta de la Plaza Independencia para marchar junto a los Trabajadores y el Pueblo de Tandil”.

