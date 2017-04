Licenciaron a todo el personal civil del aeródromo local

El viernes fue el último día de trabajo de las ocho personas que forman parte del control aéreo del Aeródromo de Tandil. Los han notificado desde la ANAC con 60 días de licencia y una presunta reubicación, en la que los afectados, no creen.

Pablo Auce, controlador aéreo, habló en representación de sus compañeros, y advirtió que si bien les dijeron que a partir de este sábado están licenciados por 60 días, de cara a una eventual reubicación en otros destinos, creen que “no vamos a trabajar en ningún otro aeropuerto”.

“Vamos a ver qué pasa, pero lo cierto es que a partir de hoy, el aeródromo de Tandil se queda sin control de tránsito aéreo”, remarcó.

El personal de control aéreo, son quienes se encargan de “separar las aeronaves en vuelo, sigue el progreso del vuelo y el controlador va guiando y evita las colisiones entre ellos. Puntualmente, brinda seguridad aérea”.

En Tandil son 8 personas en esta situación, que además se replican en varios otros aeródromos del país.

Consultado por la argumentación que las autoridades de la Administración Nacional de la Aviación Civil ofreció por la medida, Auce indicó que “la única explicación que nos dieron es que no quieren personal civil”.

“Para poner reemplazos, únicamente se podría hacer con un instructor que se encuentra en Tandil y al que también le han dado licencia”, avisó.

ANAC es un organismo dependiente del Ministerio de Transportes de la Nación y según el controlador, “a nosotros no nos atienden”.

“Tandil se está quedando sin servicio de tránsito aéreo y esto afecta a la línea aérea (Broker Air), a los vuelos de la VI Brigada y a cualquier otra aeronave que quiera operar en Tandil. No tendrían los servicios aéreos. Es grave”, señaló Auce.

El control aéreo de Tandil mantiene un rango de 120 kilómetros a la redonda y hasta una altura de 24 mil pies. “También prestamos servicios a los vuelos sanitarios, el Incucai”.

“Estamos muy complicados y la situación es muy difícil”, lamentó.

Entre los cesanteados, también está “el personal que brinda información en la previa al vuelo, la planificación, y también la parte técnica, que son los radio ayudas que ayudan al piloto a aterrizar en condiciones meteorológicas adversas”, según detalló.

