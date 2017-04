La lluvia ya dejó más de 5 mil evacuados en Tucumán

A raíz de las incesantes lluvias, ya llegan a 5.665 los evacuados en la provincia de Tucumán, la mayoría proveniente de la zona este y oeste.

La pequeña localidad de La Madrid, de apenas 3 mil habitantes, es la más afectada. El agua cubre casi la totalidad de las viviendas y casi todas fueron evacuadas.

Unas 100 personas permanecen en los techos cuidando sus pertenencias y unas 500 –en una extensión de 15 cuadras– pasaron la noche en la ruta 157 en autos, colectivos y carpas.

”Somos de La Madrid. Uno no quiere abandonar las cosas, ya había pasado que llovió pero no así, ahora fue un desastre total, mi casa desapareció”, contó a Cadena 3 una mujer evacuada.

El delegado comunal de La Madrid, Dardo Herrera, dijo a Cadena 3: “Esto es muy difícil, muy complicado y el panorama es desolador”.

“No existe antecedentes de este volumen de agua y de una situación así en este pueblo”, expresó.

E indicó: “Hay 222 evacuados en el centro de atención de Simoca; 143 en Taco Ralo y unas 500 personas en sobre la ruta nacional 157”.

El intendente de Simoca, Marcelo Herrera, comentó: “Hemos sufrido las consecuencias, pero no hubo evacuados”.

Precisó, no obstante: “El departamento Simoca corresponde a las 11 comunas rurales, que son las más afectadas”.

“Acá no hay culpables, la cantidad de agua es histórica, en 50 años no ha caído una lluvia así”, sostuvo.

Destacó, además, que hay dos problemáticas: “Los evacuados que necesitan más allá de una asistencia y una contención psicológica; y otra cuando la gente no quiere salir de su casa”.

La lluvia provocó el corte al tránsito vehicular de las rutas 307, 65 y 157. Esta última debió ser rota para que salga el agua y no se transforme en un dique.

En tanto, en Catamarca la bajada de la creciente de la alta montaña en la parte limítrofe con Tucumán ya afecta a 14 mil damnificados, y hay 200 evacuados que se han acomodado en viviendas de familiares.

El temporal afectó, sobre todo, al este de la provincia y al valle central, porque la creciente arrasó con infraestructura como puentes y tendidos eléctricos.

En la capital, sufrió daños la red troncal de agua potable, por lo que las clases fueron suspendidas.

El río del valle arrasó las columnas de alta tensión, y como se está construyendo una línea paralela, se la activó haciendo un by pass entre las ciudades de Recreo y Catamarca.

La gobernadora Lucía Corpacci indicó en conferencia de prensa: “La provincia ha sufrido una catástrofe climática, con mayores impactos en los departamentos de Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Ambato y algo en la ciudad capital los daños mayores son básicamente infraestructura, en puentes y caminos”.

