El árbitro faltó a la cita y Brown-Santamarina se postergó para mañana

Por el atraso del vuelo que trasladaba esta mañana al juez Nelson Sosa, el partido programado para hoy a las 16 se pasó para el lunes a la misma hora. La Banda, que aún no ganó en casa este año, recibirá a Santamarina, en juego de la 25ta fecha de la B Nacional.

Uno de los dos juegos que se debian disputar sufrió una postergación de 24 horas ya que el vuelo que traía al árbitro Nelson Sosa a Puerto Madryn sufrió varias postergaciones. En principio debía llegar ayer a las 18, se reprogramó para hoy a las 8, luego a las 11 y finalmente para las 14, lo que llevó a tomar la determinación de pasarlo para mañana.

El puntero de la B Nacional, Guillermo Brown, tendrá un parada difícil mañana en su estadio Raúl Conti cuando reciba a Santamarina de Tandil, que viene en racha positiva ganando los tres partidos disputados este año y siempre ha sido un equipo que le generó problemas a su par portuario.

El técnico Gastón Esmerado no introduciría variantes después del empate ante Independiente Rivadavia para buscar otros tres puntos en condición de local, que en la reanudación del torneo aún no ha podido hacerlo tras empatar ante Central Córdoba y caer con Nueva Chicago.

Igual, no hubo confirmación oficial del entrenador y podría variar el equipo en función de los próximos compromisos también, ya que debe visitar a Flandria el sábado 8 y posteriormente jugar como local ante Juventud Unida de Gualeguaychú.

Brown mantiene leve ventaja sobre su escolta, Argentinos y hoy buscará mantenerla y dependiendo de otros resultados, extenderla, fundamentalmente con el tercero en la pelea, Chacarita.

Santamarina llega en muy buen momento en el torneo alcanzando tres victorias en fila luego de la reanudación del certamen y llega a Madryn a buscar puntos para seguir creciendo en la tabla y buscando un mayor protagonismo que el que tuvo en la primera mitad de temporada. Para eso, el técnico Arzubialde apela a la misma formación que viene de vencer a Brown de Adrogué.

En Córdoba dos “grandes” del interior buscarán mejorar su mal presente cuando jueguen Instituto y San Martín de Tucumán.

Instituto perdió tres de sus últimos cuatro partidos y los tucumanos comenzaron con malos resultados el certamen, se repusieron (estuvieron nueve fechas invictos) y ahora sufren una racha de apenas tres unidades ganadas de 18 que lo ubican con un bajo promedio superando apenas a los cuatro equipos que están perdiendo la categoría.

Probables formaciones:

Guillermo Brown (Puerto Madryn): Andrés Mehring; Franco Flores, Tobías Albarracín, Leandro Caballero, Nicolás Dematei; Marcos Rivadero, Sergio Sánchez, Román Strada, Claudio Mosca; Jonatan Bauman y Tobías Figueroa. DT: Gastón Esmerado.

Santamarina (Tandil): Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Fernando Piñero, Lucas Acevedo y Agustín García Basso; Diego Sosa, Milton Zárate, Leonel Pierce y Jonathan Chaves; Martín Michel y Angel Prudencio. DT: Héctor Arzubialde.

Cancha: Guillermo Brown

Arbitro: Nelson Sosa

Horario: 16

