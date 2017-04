Santamarina ante una dura prueba en Puerto Madryn

El aurinegro tendrá un partido clave para confirmar el buen momento en la competencia cuando visite al puntero Guillermo Brown. Los tandilenses volverán a repetir la formación que viene de ganar como local. El cotejo se jugará a las 16 y Nelson Sosa será el árbitro.

En la búsqueda de ganar nuevamente en casa, Guillermo Brown recibirá esta tarde, desde las 16, en el Estadio “RaúlConti”, a Santamarina en uno de los cotejos correspondientes a la fecha 25 del campeonato de la B Nacional.

Los orientados por Arzubialde tienen un invicto de diez encuentros sin conocer la derrota y hoy estarán ante una prueba de fuego al visitar al líder del campeonato.

Los portuarios, comandados por GastónEsmerado, son los líderes del torneo con 43 unidades, aventajando solo por una unidad a Argentinos Juniors, que cuenta con 42. Mientras se disfruta de este gran momento como puntero de la divisional, el plantel de la banda no se desvía de su principal objetivo, como lo es el asegurar una determinada cantidad de puntos que le den su permanencia en la categoría al menos por una temporada más, y tras ello, apuntar a lo más alto en lo que resta de este certamen.

Mientras que los tandilenses luchan por seguir sumando y que esos puntos le permitan continuar escalando posiciones en la tabla. Lucas Acevedo, refuerzo que llego este verano a Santamarina, habló con LA VOZ y afirmó que “llegamos muy bien para jugar ante el puntero debido a que venimos en ascenso. Ojalá podamos regresar con los tres puntos. Los rivales ya nos miran con otros ojos como consecuencia de los buenos resultados que hemos sacado en estos encuentros”.

El defensor también explicó que “el grupo esta muy bien y queremos jugarle de igual a igual a Guillermo Brown. La verdad que este presente es muy lindo y todos mis compañeros me hicieron sentir de la mejor manera a la hora de acoplarme al plantel”.

Por otro lado, el ex Ferro señaló que “ahora es más simple poder corregir cosas cuando se dan resultados. Por suerte el técnico nos da confianza y las cosas se van dando de a poco. Creo que ahora tenemos por delante un partido muy duro ante un rival que no de casualidad esta en la cima de la tabla de posiciones”.

Sobre el encuentro de esta tarde, Acevedo sostuvo que “será un compromiso muy duro pero confíamos en nuestro equipo para tratar de sacar un buen resultado. Es un campeonato muy duro, en donde no hay grandes diferencias. Nosotros tenemos que seguir estando fuerte de la cabeza y teniendo estas actuaciones para poder seguir sumando y mejorando”.

PROBABLES FORMACIONES

GUILLERMO BROWN – SANTAMARINA

Guillermo Brown: Andrés Mehring; Franco Flores, Tomás Albarracín, Leandro Caballero, Nicolás Dematei; Román Strada, Marcos Rivadero, Sergio Sánchez, Claudio Mosca; Jonathan Bauman y Tobías Figueroa.

DT: Gastón Esmerado

Santamarina: Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Lucas Acevedo, Fernando Piñero, Agustín García Basso; Diego Sosa, Leonel Pierce, Miltón Zárate, Jonathan Cháves; Martín Michel y Angel Prudencio.

DT: Héctor Arzubialde.

Arbitro: Nelson Sosa.

Cancha: Estadio Raúl Conti.

Hora: 16.

