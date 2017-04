Lunghi insistió que su rumbo es que Tandil sea “la ciudad intermedia más importante del país”

El Intendente Miguel Lunghi encabezó ayer el tradicional acto de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, como cada 1 de abril. En su discurso, Lunghi remarcó que tiene “un rumbo claro, ideas, planificación y acciones para mostrar”. Tras enumerar algunas de sus políticas en los últimos años, subrayó “los pasos ordenados que se están dando hacia el bicentenario” de la ciudad.

El Intendente arrancó pidiendo “enfrentar los grandes desafíos del futuro, de ese futuro que tiene un puerto de llegada y que nosotros hemos dado en llamar el Tandil del Bicentenario”.

Aseguró que el objetivo más importante para el actual mandato de gobierno que culminará en el 2019, “es consolidar las bases que sustentarán el Tandil del futuro. Y ese camino tiene tres ejes claros en los que avanzamos con pasos firmes y con acciones tangibles: integración e igualdad social; convivencia y paz social y desarrollo saludable, sostenible y ordenado”.

“Tenemos un rumbo claro, ideas, planificación y acciones para mostrar; sabemos hacia dónde vamos y lo hacemos con convicción trabajando cotidianamente con las instituciones, con la sociedad civil, con el sector privado. También, con toda la experiencia adquirida en estos años de gestión, lo hacemos con humildad, sabiendo escuchar y dialogar, aceptando las disidencias y los puntos de vista distintos que enriquecen, reconociendo que no somos infalibles ni perfectos. Pero sabemos que tomar decisiones es asumir responsabilidades. Y las asumimos plenamente y con firmeza todos los días de cara a nuestros vecinos”, afirmó Lunghi.

Y luego dijo aspirar “a que el día en que Tandil cumpla sus doscientos años sea la ciudad intermedia más importante del país en calidad de vida para nuestra gente. Y esto implica, entre otros tantos, aspectos, desarrollo productivo, innovación y creatividad, cuidado del medioambiente, salud pública, educación, cultura y conocimiento, protección ciudadana. Que Tandil sea la ciudad líder, plenamente abierta al mundo, pero conservando su escala humana y su identidad que nos enorgullece”.

El jefe comunal, que transita su cuarto período como intendente, aseveró que “en este último año hemos dado pasos enormes en ese camino hacia el Bicentenario, consolidando lo ya realizado y avanzando en nuevos logros. Aun en un momento de transición económica difícil, las inversiones en obras y programas de políticas públicas han sido sostenidas e incluso fortalecidas. Con el esfuerzo y la perseverancia de todos, Tandil no se detiene, ni ante las adversidades, ni ante las tormentas”.

En ese sentido, enumeró políticas tales como “el PASE; la educación y el conocimiento como pilares del desarrollo integrado de Tandil con la provisión de internet gratuita para todas las escuelas públicas urbanas y rurales y también para las bibliotecas populares, o los regímenes de apoyo y fomento a las bibliotecas y clubes de barrio, las becas Tandil Estudia, la reciente puesta en marcha de la Escuela Municipal de Idiomas y los diversos programas culturales y educativos que desde hace años llevamos a cabo; la inversión y el desarrollo constante y gradual de un sistema de salud pública que nos enorgullece, con recursos humanos y tecnología de avanzada; la recuperación y extensión de los espacios verdes y públicos para la integración social, el encuentro de los vecinos y la práctica deportiva; los programas de desarrollo social, con una inversión este año de más 70 millones de pesos; las acciones en materia de igualdad de género, siendo uno de los pocos municipios que cuenta con una casa de abrigo para las mujeres víctimas de violencia, o contando con una Dirección de políticas de género y diversidad sexual recientemente puesta en funcionamiento. Y no podemos dejar de mencionar las millonarias urbanizaciones integrales, que abarcan tanto la dotación de infraestructura como las acciones comunitarias, que estamos llevando adelante en tres barrios y en los sectores de mayor vulnerabilidad de nuestra ciudad con fondos aportados del Estado Nacional”.

Añadió que “son políticas de estado los proyectos de ordenanza presentados para brindar asistencia jurídica gratuita y también apoyo económico a las víctimas de violencia de género y de delitos graves, que actualmente están en tratamiento en este Concejo Deliberante y que esperamos se enriquezca en el debate y en el aporte de todos los sectores”.

“Es una política de estado el programa integral de Protección Ciudadana, con la impronta puesta en las nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la policía local, así como el sostenido trabajo de prevención social que se realiza junto a instituciones y organizaciones comunitarias de todos los barrios”, agregó.

Incluyó “los programas permanentes de obras públicas para la integración social y el desarrollo urbano, que han posibilitado, a partir de inversiones sostenidas tanto con recursos municipales, como provinciales y nacionales, que Tandil tenga niveles de cobertura de servicios básicos entre los más altos de la provincia y dotar de infraestructuras que consolidaron el desarrollo de los barrios y una mejor calidad de vida de los vecinos en cada zona; los programas orientados a consolidar un Tandil Verde y que cuide el medioambiente, desde la histórica conquista de la Ley de Paisaje Protegido hasta la red de puntos limpios y la promoción de energías renovables, destacándose el plan Crece, en plena ejecución, para que todos los jardines de infantes de Tandil generen y utilicen exclusivamente energía solar”.

“Y por supuesto –siguió-, una de las políticas de estado que consideramos clave y es planificar e impulsar el desarrollo a partir de la articulación y el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones de la comunidad. Esta manera de gestionar ha sido fundamental para potenciar el crecimiento productivo, económico y social de Tandil”.

“Es así que la articulación público – privada ha gestado los planes estratégicos de turismo, de software, de biotecnología, de agroindustria y agroalimentario, entre otros sectores. Como también el Instituto Mixto de Turismo o el Consorcio del Parque Industrial, donde se institucionaliza esta articulación”, destacó.

En otro tramo, agradeció “el aval reiterado de parte de la ciudadanía en las urnas. Apoyo que me hace redoblar el esfuerzo”.

“Tandil es una ciudad líder en muchos aspectos, una ciudad que se destaca por sobre el resto en desarrollo económico, cultural y social, en calidad de vida. Pero esto no implica no ver las problemáticas que nos afectan, las carencias que nos golpean y nos duelen. Vivimos en una Argentina que tiene aún niveles de pobreza intolerables, déficit de infraestructuras vitales, niveles de violencia a los que no podemos ni queremos acostumbrarnos”, analizó.

Reconoció que “en nuestro territorio, como en el resto del país, está presente aún la desigualdad, la vulnerabilidad social. La veo cara a cara y trabajo para brindar soluciones todos los días en la medida de las posibilidades de un municipio, caminando los barrios, estando con la gente de manera constante y aportando lo que está a mi alcance”.

“También están presentes las problemáticas relacionadas con la violencia y el delito. Aunque Tandil sea una ciudad con un nivel de seguridad superior a otras localidades similares de la región o de la provincia, esto no nos conforma en absoluto, ni nos satisface. Estamos decididamente al lado de los vecinos que sufren el atropello y la vulneración de sus derechos por parte de delincuentes. Nuestro compromiso está reflejado en el plan integral de Protección Ciudadana que está consolidándose, que vemos con satisfacción su evolución y que requerirá de esfuerzos sostenidos durante los próximos años”, puntualizó luego.

“OBRAS Y ACCIONES, NO PALABRAS”

“Iniciamos el año pasado y continuaremos durante este 2017 con un plan de obras públicas que representa una de las mayores inversiones en infraestructuras de la historia de Tandil. He dicho en ocasiones que este año Tandil será un ‘gran obrador’, y esto ya se ve claramente en nuestra geografía cotidiana. Asfalto en calles que eran de tierra, redes de gas natural, agua potable, cloacas, nueva iluminación, repavimentación de calles deterioradas, construcción de veredas, forestación, desagües pluviales, cordón cuneta, nuevos espacios culturales, sociales, recreativos y deportivos”, exclamó el jefe comunal al detallar las tareas para este año.

“Deseo resaltar y agradecer el compromiso y el apoyo del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional para con Tandil, por el trabajo coordinado que hemos venido realizando y el acompañamiento con recursos para fortalecer el desarrollo y la integración social en nuestra ciudad”, sostuvo.

“Con los distintos planes y programas en desarrollo en materia vial, vamos a alcanzar a fin de año más de 120 cuadras de nuevos pavimentos o de reconstrucción de calzadas en distintas zonas”, enfatizó y consideró que “solucionaremos demandas históricas como la repavimentación completa del acceso a Cerro Leones, la pavimentación de las calles Figueroa, Beiró, Cabildo, Chapaleofú, de todo el barrio 17 de Agosto y del Arco Iris I, así como avanzaremos en la reconstrucción de las calzadas de las avenidas Avellaneda, Buzón, Monseñor De Andrea y Aristóbulo Del Valle, entre tantas otras. Y junto a esto, alcanzaremos más de un centenar de cuadras con nuevas redes de servicios básicos en los barrios”.

También mencionó “las obras en escuelas públicas en marcha y proyectadas para este año, a través del fondo educativo, con una inversión de 35 millones de pesos; las políticas de generación de suelo y desarrollo urbano, con el objetivo de fortalecer el acceso de los tandilenses a la tierra y la vivienda; el crecimiento y desarrollo sostenidos en materia de salud pública, que para este gobierno es una prioridad y un derecho humano inalienable y que queda en evidencia en el presupuesto de este 2017: más de 460 millones de pesos para continuar fortaleciendo la atención igualitaria y de calidad de los tandilenses”.

En materia de seguridad, anunció “el proceso para implementar la plataforma ‘Alerta Tandil’, una herramienta tecnológica que nos permitirá un salto cualitativo en la prevención situacional, pasando de un tradicional Centro de Monitoreo a un Centro de Operaciones Inteligente. Se trata de un paquete tecnológico multicanal y de gestión de la protección ciudadana, que permite la integración inteligente de avisos o alertas de los vecinos a través de diferentes medios, y que serán derivadas al área que deba intervenir para una respuesta más rápida y efectiva”, anunció.

“En cuanto a la Policía Local, es de destacar que hoy contamos con 231 efectivos en la calle, distribuidos y activos en todos los barrios de la ciudad, Gardey y Vela, durante las 24 horas del día”.

Y mencionó dos nuevas propuestas. “La primera: iniciaremos los procedimientos legales y administrativos para incorporar al patrimonio municipal, con recursos provenientes del Fondo Provincial de Fortalecimiento en Seguridad, un nuevo edificio de aproximadamente 670 metros cuadrados, que constituirá la sede propia de la Secretaría de Protección Ciudadana”.

“La segunda propuesta: en breve impulsaremos un nuevo proyecto de ordenanza para institucionalizar el Programa Municipal para la Prevención Socio–Comunitaria de la Violencia Social, el cual recogerá normativamente las experiencias de todo este tiempo de trabajo de campo en los barrios desde la perspectiva de la protección ciudadana”.

“En conclusión, entre todos vamos dando pasos firmes para mejorar sostenidamente la seguridad de la comunidad, en toda su complejidad y en todas sus dimensiones sin descuidar ninguna: prevención, protección y asistencia. Porque en materia de seguridad no hay lugar para la demagogia, las promesas vacías o la especulación partidaria”, arengó.

“El desarrollo productivo y económico es otro de los ejes en los que avanzamos con planificación y acciones constantes”, dijo Lunghi y expresó “las industrias tecnológicas y del software, las de alto valor agregado, junto al turismo, el agro, la industria alimenticia, la reconversión de la industria metalmecánica, potenciar las nuevas inversiones, el crecimiento permanente de nuestro Parque Industrial, así como infraestructuras como el Centro Logístico de carga y distribución, son algunos de los objetivos que se van cumpliendo por etapas y en los que se ha avanzado sostenidamente”.

Por otro lado, manifestó que “seguimos y continuaremos gestionando y solicitando ante la Provincia y la Nación el restablecimiento del servicio ferroviario para Tandil”.

Anticipó que elevará al HCD, “el proyecto de ordenanza de acceso a la información pública y de instrumentación del denominado ‘gobierno abierto’, para que todo ciudadano pueda contar a través de una plataforma on line con los datos precisos y el seguimiento de la gestión de los recursos públicos y acciones de todas las áreas del gobierno”.

“También, he instruido la redacción de un proyecto de ordenanza que establezca la obligatoriedad de concursos públicos y abiertos para la incorporación de todo nuevo personal municipal, que garantice la excelencia y la transparencia en las políticas de recursos humanos”.

Anunció que “llamaremos a licitación pública para la construcción de una pileta olímpica, cubierta y climatizada, en el predio del CEF Nº 42”.

“Hemos dado pasos fundamentales en pos del objetivo de concretar un Centro Logístico y de distribución de carga, así como el Parque de Agronomías. Con el apoyo del Estado Nacional y a partir de las gestiones que venimos realizando desde hace tiempo, esperamos que en breve podamos anunciar importantes novedades sobre estos proyectos claves para el ordenamiento del desarrollo”.

Y remarcó “llevaremos adelante las obras de cerramiento e insonorización de un sector del Tiro Federal, con el objetivo de readecuar el antiguo espacio al nuevo entorno urbano en el que quedó ubicado”.

“Este año finalmente pondremos en marcha la primera experiencia de bicicletas públicas, con la instalación de estaciones y unidades, en el marco del Sistema Único de Movilidad Ordenada”. Finalmente, el intendente consideró que Tandil “está viviendo su etapa de pleno desarrollo. Está en el momento de su mayor vitalidad, lo vemos, lo sentimos, lo palpamos”.

“Hacia el Tandil del Bicentenario, a sólo seis años de ese hito histórico, el apasionante desafío que brilla en el horizonte es igualar el Tandil próspero con el Tandil vulnerable para que el bienestar que nos vaticinó el fundador aquel 4 de abril de 1823 golpee la puerta de cada casa, entendiendo como prosperidad un digno vivir para todos los tandilenses”, cerró.

Comentarios

Comentarios