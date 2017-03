España: condenaron con un año de cárcel a una tuitera por bromear sobre el asesinato de un jerarca franquista

“Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella”, había tuiteado la joven de 21 años.

La justicia española condenó con un año de cárcel a una tuitera por bromear sobre la muerte del jerarca franquista Luis Carrero Blanco, asesinado en 1973 por el grupo terrorista ETA.

La Audiencia Nacional impuso dicha pena a Cassandra Vera, una joven de 21 años, por “un delito de humillación a las víctimas del terrorismo”. Dada la duración de la condena y que no tiene antecedentes, es muy improbable que ingrese a prisión.

La joven fue procesada por 13 mensajes en la red social Twitter en los que bromeaba sobre el atentado que costó la vida al almirante Carrero Blanco, por entonces jefe de gobierno y número dos de la dictadura franquista.

El militar iba en su coche oficial cuando salió volando debido al estallido de una potente carga explosiva, que hizo aterrizar el vehículo en el recinto de la iglesia a la que había ido a oír misa la mañana del 20 de diciembre de 1973. El atentado fue luego reivindicado por la organización terrorista ETA.

Publicados entre 2013 y 2016 desde la cuenta @kira_95, los tuits incluían mensajes como “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”; o “Spiderman VS Carrero Blanco”; o “Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella”.

En su escrito, el alto tribunal estimó que la declaración de la joven ante los jueces no fue “para nada convincente para exculparle de la comisión del delito que se le atribuye, puesto que las frases utilizadas”: “Refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo”.

Desde aquel atentado han transcurrido más de 40 años. ETA abandonó definitivamente la lucha armada en 2011. A pesar de ese lapso, la Audiencia Nacional estimó que “la lacra del terrorismo de ETA persiste, aunque con menor intensidad, y las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable”.

El caso cobró un cariz político, ya que este lunes, la formación de izquierda Podemos pidió en el Parlamento que se suprima del Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo para proteger la libertad de expresión y el derecho al “humor negro”.

Para apoyar esta iniciativa, la propia Cassandra Vera acudió a la cámara junto con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. “Bromear no es delito y España no es una dictadura. Si esto te lleva a la Audiencia Nacional, que me lleven a mí también junto a #Cassandra”, dijo Iglesias en su cuenta de Twitter.

