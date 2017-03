Canicoba sobreseyó a Arribas por lavado de dinero

El juez consideró que solo hizo un giro de 70 mil dólares en el 2013 a una cuenta en Suiza y no 530 mil como afirmó una versión periodística.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó hoy al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en una causa en que se lo investigaba por lavado de dinero supuestamente proveniente del Lava Jato.

“Una investigación “abierta ” como nos propone el Representante del Ministerio Público Fiscal, no puede prosperar so pena de convertirse en una “excursión de pesca”, mutando el derecho penal de acto al de autor”, dijo el juez en alusión al fiscal Federico Delgado quien quería investigar otras operaciones financieras del titular de la AFI.

“Esto es un principio del derecho penal moderno y que ha costado obtenerlo”, recordó Canicoba.

La causa de había iniciado por una denuncia de la diputada Elisa Carrió en base a una investigación del diario La Nación.

Entre otras pruebas, el juez se basó en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que sostiene que no se encontraron vínculos entre el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y la megacasua de corrupción

“Frente a las consultas realizadas por esta UIF a contrapartes internacionales respecto de la existencia de dichos vínculos, los resultados de las mismas han sido por el momento todos negativos”, dijo la UIF en el informe que le envió al magtambién istrado, según informaron fuentes judiciales.

El titular de la AFI quedó bajo investigación de la justicia luego de que, a través de La Nación, se supiera que un condenado por el Lava Jato había declarado que había hecho cinco transferencias bancarias para la empresa Odebrecht, en favor de Arribas.

El jefe de los espías fue denunciado ante la Justicia también por legisladores del Frente para la Victoria (FpV) luego de que ese diario informara que había recibido cinco transferencias bancarias de Leonardo Meirelles, el cambista brasileño condenado.

El titular de la AFI reconoció solo una de las cinco transferencias por unos 70 mil dólares que dijo que fue por la venta de muebles que tenía en una casa en Brasil. En cambio, según el diario, Meirelles transfirió 600 mil dólares a través de cinco giros desde una cuenta en Hong Kong a otra en Suiza, a nombre de Arribas, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013.

Comentarios

Comentarios