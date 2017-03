Brasil defenderá la expulsión de Venezuela del Mercosur en la reunión de cancilleres en Buenos Aires

La postura del gobierno de Temer encuentra un único obstáculo que será encontrar el apoyo de Uruguay. Bolivia se diferenció de la región con un claro apoyo a Maduro.

El gobierno de Brasil se pronunció a favor de la expulsión de Venezuela del Mercosur a raíz de que que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano suprimió la funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por la oposición al presidente Nicolás Maduro.

Lo dijo al diario Folha de Sao Paulo el ministro de Relaciones Exteriores de Michel Temer, Aloysio Nunes Ferreira, antes de viajar a Buenos Aires para participar este sábado de la reunión de urgencia del Mercosur convocada por la canciller Susana Malcorra.

“Mantener a Venezuela en el bloque sería una ficción que desmoralizaría al Mercosur”, dijo Nunes, citado por el periódico paulista.

Venezuela está suspendida del Mercosur por no haber cumplido los requisitos de adhesión al bloque sudamericano que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La expulsión de Venezuela que planteará Brasil encuentra un único obstáculo que será encontrar el apoyo de Uruguay.

Los cancilleres de los países del Mercosur se reunirán mañana en Buenos Aires para analizar la crisis surgida en Venezuela a partir de que el Tribunal Supremo de Justicia (Corte Suprema) decidió arrogarse las facultades del Congreso, lo que fue considerado por la oposición como un golpe de Estado.

La Cancillería argentina, que ostenta la presidencia pro témpore del bloque sudamericano, informó que la reunión se celebrará por la tarde, a hora aún no precisada, en el Palacio San Martín.

Al encuentro están convocados los cancilleres de la Argentina, Susana Malcorra; de Brasil, Aloysio Nunes; de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y de Paraguay, Eladio Loizaga.

“Ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela, los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción han resuelto convocar una urgente reunión de Cancilleres el día sábado 1º de abril para analizar posibles vías de solución”, indicó el texto.

El escueto comunicado oficial añade que “los países fundadores del Mercosur reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana”.

Brasil

El Gobierno brasileño reaccionó con fuerza frente a la decisión del TSJ venezolano y, en un comunicado expresó su “repudio” frente a lo que calificó de “clara ruptura del orden constitucional”.

En el texto se añadió que “el pleno respeto al principio de la independencia de los poderes es esencial para la democracia” y que las decisiones del tribunal venezolano “violan ese principio y alimentan la radicalización política del país”.

Paraguay

La Cancillería paraguaya confirmó la asistencia del canciller Loizaga después de que este declarara que en Venezuela se produjo un “rompimiento absoluto del estado de Derecho”.

Loizaga dijo también a la prensa que algunos países de la Unasur trabajan para emitir un comunicado de condena, tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del Parlamento.

Uruguay

Uruguay fue el único país del Mercosur que hasta el momento emitió una comunicación sin explicitar una postura. “En relación a los hechos de público conocimiento ocurridos en Venezuela, se informa que el Gobierno del Uruguay se encuentra evaluando la situación en forma coordinada con otros países de la región a efectos de emitir un comunicado conjunto al respecto”, indicó el texto de su Cancillería.

Bolivia

Bolivia no está adherido formalmente al bloque todavía, pero destaca su posición diferente de respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su “solidaridad e incondicional apoyo” a Venezuela “ante un nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia, desestabilizar a Maduro y desconocer la Constitución venezolana”.

