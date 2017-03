Carrió difundió la carta que le envió a Macri en la que carga contra Lorenzetti, y pide por Servini y Schiffrin

La diputada nacional Elisa Carrió difundió hoy públicamente el texto de una

carta que envió ayer al presidente Mauricio Macri en la que le pide, tras

el fallo de la Corte Suprema que validó el límite de 75 años para el

ejercicio de la función judicial, que vuelva a designar al camarista

platense Leopoldo Schiffrin, quien, a su vez, ayer presentó la renuncia a

su cargo.

En el escrito, que la líder de la Coalición Cívica publicó esta mañana en

las redes sociales, resaltó la trayectoria del titular de la Sala II de la

Cámara Federal de La Plata y criticó duramente al fallo dictado por el

Máximo Tribunal el martes último, con la firma de tres de sus ministros

-Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti-, la disidencia

de Carlos Rozenkrantz y la no participación de Elena Highton de Nolasco.

“La mayoría circunstancial reunida ayer (por el martes) en tres votos

individuales en la causa ‘Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo

Nacional’ tiene motivos que, a mi modo de ver, poco tienen que ver con el

derecho y la justicia, pueda uno coincidir o no con el fondo de la

sentencia, y con el límite de los 75 años”, señala la diputada en el

escrito.

Allí, además, expresa su convicción de que “las razones del presidente de

la Corte (por Ricardo Lorenzetti)” para suscribir este fallo “son otras y

de lo más espurias”, y lamenta que esa resolución esté compuesta “por esos

votos que deslegitiman en alguna medida su validez”.

Por otro lado, dijo coincidir con las declaraciones formuladas ayer por la

jueza María Servini de Cubría en el sentido de que el fallo dictado por la

Corte Suprema “está también digitado en su contra”.

“La Dra. Servini es la única Magistrada en todo el país que tiene abiertas

investigaciones en las que está involucrado el Presidente de la Corte. La

suscripta y miembros del partido al que pertenezco hace años que

investigamos la corrupción en el Poder Judicial, hemos realizado

presentaciones judiciales y he conocido de otras como las que realizara el

Dr. Monner Sans, todas fueron cerradas menos las que tramitan en el Juzgado

Criminal y Correccional Federal N° 1 a cargo de Servini”, señala Carrió.

En este marco, expresa su preocupación porque “la juez ya ha empezado a

recibir planteos judiciales de nulidades al día siguiente del fallo

‘Schiffrin’, en causas con las que la suscripta y todos los argentinos

deberíamos tener un compromiso total por búsqueda de la verdad y la

justicia”.

Por ese motivo, advierte, siempre en relación a Servini de Cubría, que “una

de la juezas que tiene a cargo causas de gran impacto institucional y que

además tiene a cargo la competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires

en un año en el que hay elecciones legislativas nacionales, está sufriendo

‘chicanas judiciales’

que intentan socavar la legitimidad de su jurisdicción, atacando todo lo

por ella actuado en estos años”.

Carrió además acusó a Lorezentti por estar “montando un aparato de

inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de

la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, todo

manejado sin independencia o con un disfraz de independencia que queda a

cargo de personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el

Presidente de la Corte, quienes están en puestos claves que contradicen la

república que queremos construir”.

Además, en el texto que primero envió al Presidente y que luego difundió

públicamente, la líder de la Coalición Cívica opina que “todos los partidos

políticos y funcionarios elegidos por el voto popular” debieran alertarse

frente a estos planteos “contra quien tiene a cargo la secretaría electoral

de la Capital Federal donde se registran y el controlan todos los partidos

políticos nacionales, las candidaturas y campañas presidenciales y de

legisladores nacionales por la Capital Federal desde el año 1990 a la

fecha”.

En tanto, en relación al camarista platense Leopoldo Schiffrin, Carrió

destaca “su carrera como académico y funcionario judicial” como así también

el hecho de haber sido “uno de los principales impulsores de las causas por

violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura y quien

promovió y realizó a partir del año 1998 los primeros juicios de la verdad

en la ciudad de La Plata”.

“La alteración de un precedente de esta naturaleza pone en inestabilidad a

toda la Justicia”, concluye Carrió y finaliza advirtiendo que “por esta

razón y por la trayectoria y las particulares circunstancias en las que fue

dictado este fallo por la Corte” la llevan a “sugerirle” al presidente

Macri que “en uso de las atribuciones que le asigna el artículo 99 inc. 4

de la Constitución Nacional proponga un nuevo nombramiento al Senado de la

Nación a efectos de que este cuerpo preste nuevo acuerdo por el término

establecido en la Constitución” para Schiffrin.

