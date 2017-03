Abrazo solidario al Centro de Vías Respiratorias

Hoy a las 10 se concretará un abrazo simbólico al Dispensario de Vías Respiratorias en defensa de los profesionales y personal administrativo, ante la decisión del gobierno municipal de desplazar a algunos profesionales a áreas municipales sanitarias.

El doctor Sebastián Salituri, quien se desempeña desde hace varios años en el Centro de Vías Respiratorios, en diálogo con AM1560 dijo que funciona bien y “es el único servicio de neumotisiología de Tandil y la zona. Iba a registrarse un convenio marco con el municipio y que se iba a diluir y había gente que no iba a continuar. Esto lo informó Graciela Rodríguez de la Zona Sanitaria VIII”.

Expresó el profesional que recibió un comunicado hace unos días “donde me informaban que seis agentes a partir del primero de abril nos presentáramos en el Hospital. Nosotros queremos seguir trabajando en este lugar”.

Al ser consultado sobre si fueron informados de la cuestión dijo “formalmente si, legalmente no. No hay un expediente con una resolución. Nos enteramos que nos teníamos trasladar de lugar, no queremos. Yo soy médico pediatra neumonólogo infantil y me parece que como mis compañeros no estoy de más para nada en este lugar. Atendemos mucha gente, me parece que cerrar este servicio de neumotisiología el único que hay en la ciudad, para mí como neumonólogo es un gran error”.

“Nosotros pregonamos la integración al servicio municipal y apoyamos enfermedades no prevalentes. Además la franja etárea de las enfermedades no prevalentes puede ser a partir de los recién nacidos. Entonces no es necesario sacar gente de este lugar con la excusa de enfermedades prevalentes de 40 a 65 años”, indicó más adelante.

Sostuvo que “ahora tomamos conocimiento de la situación. La viceministra de Salud dijo que iba a reevaluar la situación. Cerrar un servicio no es bueno. El servicio descentraliza y la medicina del mundo tiende a descentralizarse no a centralizarse. Hay que sentarse y hablar. De la otra manera no vamos a llegar a ningún lado, cuando uno es empujado a algo que no quiere”.

A su vez Sergio Borda empleado administrativo, expresó “nosotros en ningún momento pusimos en duda nuestra fuente laboral, somos empleados de Provincia. El tema es donde vamos a terminar trabajando”.

“Hay cierta ilegalidad en el proceder. Hay leyes provinciales que están por sobre las ordenanzas municipales y marcan ciertas pautas para trasladar un agente que no se han cumplido. Una de las principales pautas es la conformidad del agente. Acá no se le preguntó a nadie, vino de forma compulsiva”, finalizó.

Comunicado del Ministerio de Salud

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires promueve la creación de un Centro Integral de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en la ciudad de Tandil, tomando como base el actual Servicio de Neumotisiología.

Al respecto, la subsecretaria Evelina Chapman resaltó que “no tiene asidero hablar de disolución sino que por el contrario, debemos hablar de una reorientación ambiciosa para el ámbito de la Salud que abordará áreas como, por ejemplo, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, renales, diabetes y obesidad”.

En este sentido, desde la cartera de Salud se resaltó que la decisión es “integrar los efectores públicos en un único sistema”, iniciativa que fue plasmada en un convenio firmado por las más altas autoridades y convalidado a través de una Ordenanza, votada por unanimidad por el Concejo Deliberante local.

La reorientación del servicio se sustenta, además, en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Estrategia Nacional de Prevención y control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (2013) del Ministerio de Salud de la Nación, quienes sostienen la imprescindible necesidad de trabajar sobre las Enfermedades Crónicas No transmisibles, consideradas la nueva epidemia, por ser las de más altas tasas de enfermedad y causales de muerte, actualmente en el mundo.

La reformulación de servicios hacia un centro de cuidados integrales y una mayor adecuación con el sistema de salud pública del Municipio de Tandil, con el que se viene trabajando en forma muy promisoria, implicará una mejora en el acceso a la salud de todos sus ciudadanos; a lo que se agrega, la incorporación de una historia clínica electrónica unificada para la óptima atención de todos los tandilenses.

Los profesionales que pertenecen al Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil se incorporarán en función de los programas de atención previstos en el nuevo esquema.

Todas las acciones de salud enmarcadas en la atención de enfermedades crónicas respiratorias (Enfermedad Pulmonar Obstructiva, Asma) y en programas de prevención de Factores de Riesgo (Tabaquismo, Obesidad y Sedentarismo) continuarán prestándose en el Servicio.

Los estudios que actualmente se realizan: Rayos (placa de tórax) y Laboratorio (Análisis de Rutina), espirometría y estudios del sueño, se potenciarán a partir de la integración con los servicios homólogos con que cuenta el Hospital Ramón Santamarina del Sistema Integrado de Salud Pública y su equipamiento con tecnología actual.

