Santamarina visitará el domingo a las 16 a Guillermo Brown

El aurinegro ya prepara el viaje a Puerto Madryn para enfrentar al puntero del campeonato. Ezequiel Barrionuevo se encuentra desgarrado y tendrá para un par de semanas más fuera del primer equipo.

De cara a la presentación del domingo, a las 16 visitando a Guillermo Brown de Puerto Madryn, Santamarina trabajo ayer por la tarde en el estadio San Martín con la mente puesta en lo que será el duelo ante el puntero de la B Nacional, en un cotejo correspondiente a la fecha 25.

Con una racha de diez partidos sin conocer la derrota, acumulando cinco triunfos y cinco empates, el plantel aurinegro tiene mucha confianza en lo que será el viaje al sur de nuestro país para medirse ante el líder.

Sin embargo, en las últimas se confirmó que el talentoso mediocampista Ezequiel Barrionuevo sufrió un desgarro. Por lo tanto tendrá para un par de semanas de recuperación y se perderá un nuevo partido.

De no mediar inconvenientes en el transcurso de la semana, Héctor Arzubialde le renovaría la confianza a los mismos once jugadores que salieron desde el arranque en el triunfo del sábado ante Brown de Adrogué.

Por su parte, Guillermo Brown llega a este compromiso luego de empatar como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El elenco de Gastón Esmerado cuenta en sus filas con un ex Santamarina como lo es Román Strada.

Los sureños volvieron ayer al trabajo y a partir de hoy el cuerpo técnico comenzará a evaluar el estado de los jugadores luego del largo viaje a tierras cuyanas. Por el momento, Esmerado no tiene suspendidos ni lesionados para afrontar el compromiso ante el aurinegro.

BARSOTTINI FIRMÓ CONTRATO CON FERRO Y ES REFUERZO

El tandilense Osvaldo Barsottini firmó contrato con Ferro Carril Oeste y será refuerzo de la entidad de Caballito, en lo que resta del torneo de la Primera B Nacional de fútbol.

El jugador, de 35 años y dilatada trayectoria en el ascenso, procede de Colón de Santa Fe, donde prácticamente no tuvo rodaje en la última temporada, primero con el uruguayo Paolo Montero y luego con el DT Eduardo Domínguez, su sustituto.

Barsottini llegó al conjunto verde y se erigió en la tercera cara nueva para el segundo semestre del torneo, ya que anteriormente habían arribado Maximiliano Fornari (Sarmiento de Junín) y Nahuel Luján (Belgrano de Córdoba)

El zaguero vistió anteriormente las camisetas de Racing, Godoy Cruz de Mendoza, Defensores de Belgrano, El Porvenir, San Martín de Mendoza, Platense, Independiente Rivadavia Mendoza, Instituto de Córdoba, Gimnasia La Plata y Colón, entre otros clubes.

El defensor se pondrá a las órdenes de Marcelo Broggi y empezará a practicar, con miras al cotejo de la fecha 25 ante Boca Unidos de Corrientes, programada para el fin de semana.

Comentarios

Comentarios