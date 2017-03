Otro incidente con la Barrick Gold: se rompió un caño con “material rico”

El gobierno de San Juan confirmó que, anoche, la empresa Barrick le comunicó un incidente en la mina Veladero. Esta vez se “desconectó” un caño con “material rico”, una mezcla de rocas y oro, sin líquido. Es el tercer problema que se informa en los últimos 18 meses. Osvaldo Lima, vocero del gobierno, dijo que esta mañana subieron técnicos de Minería a chequear las instalaciones y verificar la dimensión del problema.

Desde el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minería de la Nación informaron que ya mandaron una comitiva para evaluar la situación y que están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad sobre el valle de lixiviación.

El hecho se produjo a horas de que Jorge Palmés, gerente general de Veladero, hablara en “Paren las rotativas”, un programa de la televisión sanjuanina y calificara al incidente del año pasado como “un derrame comunicacional”.

“Hubo dos incidentes y el único incidente ambiental importante, que sí fue un derrame, no tuvo consecuencias ambientales y fue el de 2015. Lo del año pasado, en cambio, fue una cosa muy menor que se manejó muy mal internamente por la empresa”, indicó.

En Jáchal, el pueblo que está debajo de la mina y recibe agua de la cuenca, hay de nuevo inquietud e incertidumbre entre los vecinos. El abogado ambientalista Enrique Viale, quien trabaja con la asamblea del lugar, señaló a LA NACION: “Estamos pidiendo el cierre inmediato; ya no hay más excusas. Sino es que hay complicidad entre los gobiernos y las empresas”.

Ante la consulta de esta diario, la Barrick respondió que “emitirá un comunicado oficial en las próximas horas”.

En setiembre del año pasado se produjo un segundo derrame de cianuro en la mina. El hecho, según reconoció la minera canadiense a través de un comunicado oficial, fue el día 8 pero -a decir de la empresa- no estuvo en riesgo la salud de los trabajadores ni se contaminó el medio ambiente; estuvo clausurada por la Provincia 20 días. El anterior había sido en 2015.

Comentarios

Comentarios