Médicos bonaerenses iniciaron hoy su noveno paro en lo que va del año

Los médicos de los 80 hospitales públicos bonaerenses iniciaron hoy un paro

por 48 horas, el noveno en lo que va del año, en demanda de la convocatoria

a paritarias y otras reivindicaciones sectoriales, con un grado de

acatamiento que los representantes gremiales consideraron de “alto

impacto”, mientras que las autoridades provinciales estimaron que “no

supera el 12 por ciento”.

El titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la

provincia de Buenos Aires (Cicop), Fernando Corsiglia, dijo en

declaraciones a Télam que la adhesión al paro “representa un alto impacto”

en todos los hospitales de la provincia.

El dirigente adelantó además que en caso de no recibir una respuesta

favorable a sus reclamos, continuarán las medidas de fuerza con “la firme

convicción de poner en alto nuestros derechos y pelear por el Derecho a la

Salud de la población”

El Cicop exige al gobierno provincial la convocatoria a paritarias, el

cumplimiento de los acuerdos de pase a planta a becarios y una propuesta

salarial que contemple una recomposición para los trabajadores

profesionales del sector.

Corsiglia explicó que en este nuevo paro en los hospitales “solo funcionan

las guardias, pero no se atienden consultorios, no se hacen cirugías

programadas y se posterga todo lo que no sea urgente”.

Además del llamado a paritaria para 2017, los médicos bonaerenses, reclaman

el cierre de la correspondiente a 2016, pendiente por el rechazo en

diciembre último de “una oferta de 1,6% para el último trimestre del año”,

que según algunas estimaciones redondeaba un 35,5 por ciento anual.

El Gobierno bonaerense sostiene que la paritaria del sector de 2016 está

cerrada, y aseguran que la adhesión a la medida de fuerza “no supera el 12

por ciento”.

“Los hospitales no paran. Siempre para la misma gente, hay 53.000 agentes

de salud y los afiliados a Cicop son 5.000 y pico, y de esos muchos no

paran”, dijeron a Télam voceros de la cartera sanitaria.

Las fuentes del gobierno bonaerense insisten en que las medidas de fuerza

del sector vienen teniendo un escaso nivel de adhesión por parte de los

trabajadores médicos.

“Guardias, cirugías programadas y muchos consultorios atienden en los 80

hospitales. En varios no se nota el paro, que no supera el 12 por ciento”,

aseguraron.

En tanto, Corsiglia adelantó que mañana se movilizarán junto con los

trabajadores Judiciales a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y

participarán de la marcha convocada por las CTA a Plaza de Mayo.

“Nos sumamos al reclamo general de paritarias libres y sin techo, aumento

salarial, no a los despidos, el 82 % móvil y la defensa del derecho a la

protesta, entre otras demandas”, enumeró.

