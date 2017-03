Liliana Cagnoli fue reconocida por la Cámara Empresaria

En un sencillo pero sentido acto, la Comisión Directiva de la Cámara Empresaria reconoció a Liliana Cagnoli, luego de haberle sido otorgada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la distinción de “Mujer Empresaria de 2016” por sus aportes en la responsabilidad social empresarial.

Con una Sala de Reuniones colmada, Liliana Cagnoli detalló que “haber logrado este premio fue una verdadera sorpresa. No me lo esperaba, sinceramente”.

Sobre el significado de la distinción, Cagnoli enumeró que “queda claro que las entidades de índole productivo tienen puesta la mirada en el accionar social de las empresas. Por eso es importante que la Cámara Empresaria, la Federación Económica de la Provincia (FEBA) o la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) tengan esta visión y no sólo focalizar en el establecimiento de marca versus rentabilidad. Creo que se está hablando de un cambio de paradigma, una lectura del contexto social, donde las empresas están inmersas en las cuestiones sociales directamente”.

“Las empresas son el medio propicio para llevar adelante las acciones de responsabilidad social. En la visión y misión de la empresa tiene que estar establecido un modelo de gestión de impacto local. Esto implica un trabajo puertas adentro y puertas afuera. Y entre todos apostemos al desarrollo de la ciudad. Este premio es darle visibilidad a mi ciudad, Tandil, en términos sociales y empresariales” argumentó Liliana Cagnoli.

Consultada sobre la perspectiva de género, la “Mujer Empresaria 2016” expresó que “es muy importante que se empiece a ver a la mujer como un par. Estoy convencida que la dupla hombre-mujer en la mesa de trabajo y decisiones, es imprescindible por las miradas heterogéneas que generan y desde allí, construir mejor y más globalmente”.

Desde su fibra más intima recordó a su abuela Elvira, ya que estas distinciones “reivindican su tarea de entonces y las de todas las mujeres que desinteresadamente desde su lugar, hacen mucho para la valoración del genero sin agresión, sin queja ni reclamo, sino haciendo y demostrado desde el hacer, las capacidades que existen en el mundo femenino”.

Viajemos en el tiempo ¿Quién era la abuela Elvira?

Liliana Cagnoli: -“La abuela Elvira ocupaba el lugar que les correspondía a las mujeres en aquellos tiempos de la historia. Su rol era acompañar a su marido en el emprendimiento y su visión empresarial. La manera de acompañarlo era lavando los delantales de todos los empleados, les cocinaba, y obviamente estaba al pie del cañón cuando el abuelo lo necesitaba. Por eso quiero reconocerla. Por el rol de entonces y el rol que las mujeres ocupamos en los ámbitos de trabajo en estos tiempos”.

Por último, consultada sobre el reconocimiento de la Cámara Empresaria, Liliana Cagnoli remarcó que “es muy valioso y es por eso que debo agradecer a la CET, porque el Espacio Mujeres Empresarias puso énfasis en la tarea social, en las acciones de campo que realizo desde el tercer sector con las organizaciones sociales, en este caso presidiendo la Fundación Banco de Alimentos y como socia fundadora de la Federación Mesa Solidaria Tandil” y agregó “si la CET no hubiera percibido ese accionar, difícilmente hubieran llegado los reconocimientos de FEBA y CAME. Por ello deseo que sigamos trabajando juntos para el desarrollo de nuestra ciudad. La Cámara Empresaria es un espacio donde las empresas pueden generar muchas alianzas con organizaciones sociales en pos de un desarrollo productivo, económico y ambiental de Tandil” finalizó la homenajeada.

