El Congreso de EEUU aprobó que proveedores de Internet vendan datos de usuarios

El Congreso de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley que elimina las

garantías de privacidad en la red impuestas por el ex presidente Barack

Obama y que permitirá a los proveedores de Internet vender datos de sus

usuarios, como los historiales de búsqueda o la localización.

El proyecto, que deberá refrendar en los próximos días el presidente Donald

Trump, revoca un reglamento que los demócratas habían redactado para la

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) y que exigía a los

proveedores obtener el permiso de sus usuarios antes de vender sus datos,

informó hoy la agencia EFE.

Los republicanos siempre consideraron ese reglamento como un exceso

regulatorio y su norma permitirá a los proveedores como Verizon, Comcast y

AT&T utilizar por defecto a sus usuarios para competir en pie de igualdad

con Google y Facebook en el negocio publicitario online, que mueve 83.000

millones de dólares.

Estas compañías se habían opuesto a los intentos del gobierno de Obama de

proteger la privacidad de los usuarios y consideraban injusto que Google y

Facebook se rigieran con normas diferentes a las suyas.

Defensores de la privacidad online como el director ejecutivo del Centro

para la Democracia Digital, Jeffrey Chester, consideró al diario The

Washington Post que con este proyecto “los estadounidenses no estarán nunca

a salvo de tener sus datos personales sigilosamente examinados y vendidos

al mejor postor”.

Comentarios

Comentarios