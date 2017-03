Desgarrador pedido de justicia de las familias de adolescentes juarenses atacados en Ruta 86

El pasado 9 de enero, Benito Juárez y toda la región, se conmovió con el crimen de Agustín Bustos, un chico de 15 años asesinado a golpes y encontrado a la vera de la Ruta Provincial 86. Estaba junto a su amigo, Agustín Rodríguez, también brutalmente agredido, quien permanece en estado de coma en el hospital local. Ese hallazgo provocó la furia de parte de la comunidad juarense que realizó una pueblada, en reclamo de justicia. Sin embargo, el tiempo pasó y la investigación no ha avanzado en la detección de los responsables del aberrante hecho. Las madres de las dos jóvenes víctimas, reclaman saber la verdad.

En diálogo con AM1560, Mirta Guzmán, mamá de Agustín Rodríguez, el chico de 16 años que salvó su vida, pero por las gravísimas lesiones que sufrió, permanece en estado vegetativo, contó que su hijo “sigue en terapia intensiva, acá en el Hospital de Juárez”.

Entre lágrimas, aseguró que la angustia de ver a su hijo así se profundiza porque “acá no se sabe nada de nada desde hace dos meses y diecisiete días. Mi hijo esta inconsciente, muy mal. Y todo quedó en la nada. Estoy destrozada”.

Mirta reclamó que “nadie mueve nada. Necesito justicia” e insistió una y otra vez en que “el hecho quedó en la nada, nadie dice nada, nadie vio nada. Les arruinaron la vida a dos criaturas. Les rompieron el cráneo a los dos. ¿Porque tanta maldad? Es algo muy triste y encima no hacen nada”.

Consultada por la actitud asumida por el Intendente de esa ciudad, Julio Marini, la mujer afirmó que “tampoco nos dice nada, no da la cara”.

“Acá en Juárez no se habla más del tema”, lamentó.

Expresó que quieren “llegar arriba, a alguna autoridad, como sea. Vamos a dar vuelta todo”.

Y sostuvo que su abogado, encargado de representar los intereses de su hijo, “tampoco me dice nada”.

Mirta relató que su hijo desde aquel día inconcebible “está en estado vegetativo. Abrió los ojos, pero está perdido. No reconoce a nadie. Le han hecho 4 operaciones, le han hecho de todo, pero no mejora”.

“No sabemos qué pasó. No tenemos ni siquiera una sospecha de qué pudo haber pasado.

Están sueltos los tipos que les hicieron esto a los chicos y las únicas que nos estamos moviendo, somos las familias”, reclamó, notablemente conmovida.

“A MI HIJO LO MATARON DOS VECES”

Alejandra Bustos es la mamá de Agustín Bustos, el adolescente que falleció tras la brutal golpiza, propinada en la madrugada del 9 de enero pasado, cuando junto a su amigo, iban a pescar a una laguna cercana.

Alejandra reafirmó que “el Intendente no nos apoya. Nadie da la cara. La justicia nos toma el pelo, como que no hay nada. Estamos destrozadas. A mi hijo lo mataron dos veces”.

La angustiada mujer detalló que “mi hijo estuvo cuatro horas con vida a la vera de la ruta. Él no se merecía eso. A las 5:15 llamó el camionero a la ambulancia, cuando los encontró. Fueron a buscar al otro chiquito y a mi hijo lo fueron a buscar recién a las 9 de la mañana. Se les muere en el hospital. Por eso el Intendente no da la cara y no nos ayuda”.

En aquel momento, las sospechas apuntaron a un chatarrero de esa ciudad, como instigador de la golpiza que le costó la vida a Bustos y dejó en coma a Rodríguez. Sin embargo, esa hipótesis parece no haber avanzado.

“La fiscal Margaretic me dijo que no hay líneas de investigación para seguir a esa persona y que él no tiene nada que ver con lo que les pasó a los chicos”, dijo Bustos.

Refirió luego que “hay cámaras de seguridad, se ve a los chicos pasar por la ruta, después se ve un auto y después es como que acá no pasó nada. Los medios acá no se ocupan del tema, están en otro mundo. Sentimos mucha bronca e impotencia”.

“Mi hijo tenía 15 años pero no salía, no robaba, no se drogaba. Lo único es que le gustaba ir a pescar, porque tenemos la laguna cerca. Cuando me entero, mi hijo había fallecido en el hospital, con la cabeza destrozada. Y estaba con vida y la ambulancia tardó en ir a buscarlo. Se les murió en el hospital”, lamentó.

Afirmó la mujer que “no voy a bajar los brazos. Que alguien nos ayude, porque acá estamos solas las dos familias. Acá ni ayuda de un psicólogo tenemos. Queremos justicia. De acá, de Benito Juárez, no esperamos nada”.

