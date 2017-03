Autoridades municipales emitieron comunicado ante “falsas versiones sobre el Dispensario”

Ante la convocatoria para un “abrazo solidario al Dispensario”, el Municipio de Tandil a través del Sistema Integrado de Salud Pública, dio a conocer los siguientes puntos para conocimiento de toda la ciudadanía.

“La utilización del término ‘disolución’, no se corresponde en absoluto con el proceso de reorientación del Servicio de Neumotisiología hacia un Centro de Atención Integral de Enfermedades Crónicas No Transmisibles: Enfermedades Respiratorias, Cardiovasculares, Diabetes, Enfermedad Renal Crónica, Tumores, obesidad)”, aclararon.

También refirieron que “la decisión del Gobierno Provincial de integrar los efectores públicos en un único sistema, fue plasmada en un convenio firmado por las más altas autoridades y convalidado a través de una Ordenanza, votada por unanimidad por el Concejo Deliberante, es decir por todas las fuerzas políticas con representación”.

“Las razones de esta decisión de Política Sanitaria se basan en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, La Organización Panamericana de la Salud y la Estrategia Nacional de Prevención y control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (2013) del Ministerio de Salud de la Nación, que sostienen la imprescindible necesidad de trabajar sobre las Enfermedades Crónicas No transmisibles, consideradas la nueva epidemia, por ser las de más altas tasas de enfermedad y causales de muerte, actualmente en el mundo”, expresa el mismo comunicado del gobierno local.

Añadieron que “por su parte, las enfermedades infecciosas, caso la tuberculosis, que resultaron un verdadero flagelo a mediados del siglo pasado, hoy se encuentran controladas, (7 casos en el distrito) y deben ser atendidas en los Hospitales Generales y Centros de Salud, sin necesidad de estigmatizar al enfermo, ni haciéndolo que concurra a un servicio específico o monovalente”.

“De ninguna manera resulta adecuado hablar de ‘vaciamiento’ –indicaron-, por el hecho de definirse la integración de profesionales al Sistema local de Salud, en efectores acordes a su especialidad y con absoluto respeto por sus derechos laborales. Del mismo modo, profesionales que pertenecen al Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil se integrarán en función de programas, al futuro centro”.

También explicaron que “todas las acciones de salud enmarcadas en la atención de enfermedades crónicas respiratorias (Enfermedad Pulmonar Obstructiva, Asma) y en programas de prevención de Factores de Riesgo (Tabaquismo, Obesidad y Sedentarismo) continuarán prestándose en el Servicio”.

Asimismo, se aseguró que los estudios que actualmente se realizan en el edificio de Avenida España y Alberdi: Rayos (placa de tórax) y Laboratorio (Análisis de Rutina), espirometría y estudios del sueño “se potenciarán a partir de la integración con los servicios homólogos con que cuenta el Hospital Ramón Santamarina del Sistema Integrado de Salud Pública y su equipamiento con tecnología actual”.

Se regularizará la actual tenencia precaria del edificio que hoy ocupa el Servicio, a través de la celebración de un convenio con la Cruz Roja Argentina, propietaria del inmueble y la reorientación de servicios hacia un centro de cuidados integrales y una mayor integración con el sistema de salud pública del Municipio de Tandil, “implicará una mejora en la calidad de los servicios de salud para los ciudadanos”, según el Ejecutivo municipal.

“Sabemos que la mayoría de los profesionales del actual Servicio de Neumotisiología demuestran de manera permanente su compromiso y dedicación a la salud pública y a ellos se les debe el desarrollo del servicio”, señalaron desde el gobierno, al tiempo que consideraron “muy lamentable que se intente convocar a personas de buena fe, tergiversando hechos y llevando el debate sobre la implementación de políticas sanitarias hacia un terreno de intereses sectoriales y partidarios”.

“No es ético crear falsas dicotomías y generar divisiones entre ‘provincia y municipio’, involucrando a profesionales y trabajadores de la salud”, apuntaron, para cerrar afirmando que “la política de salud debe ser y es para este Municipio, una política de Estado”.

EL ABRAZO

Un grupo de vecinos convoca a un abrazo simbólico y solidario del edificio, para mañana jueves, a las 10 de la mañana, porque aseguran que se avanza hacia un “gradual vaciamiento” del servicio sanitario.

La convocatoria, a través de las redes sociales, invita a la comunidad a participar de un Abrazo Solidario al Dispensario de Vías Respiratorias, en la sede de Alberdi y Avenida España, el jueves 30 a las 10 horas.

