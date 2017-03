Santamarina regresó al trabajo y ya planifica su viaje a Puerto Madryn

El aurinegro ya dejó atrás la victoria ante Brown de Adrogué para pensar en lo que será la visita al sur de nuestro país. En principio el domingo por la tarde, el equipo de Héctor Arzubialde visitará al puntero de la divisional con el objetivo de extender el invicto de diez partidos que acumula el elenco tandilense.

Los buenos resultados le permiten a Santamarina seguir escalando posiciones en el campeonato y también le renueva la confianza a muchos futbolistas que, con el correr de los partidos, han ido teniendo mejores funcionamientos.

La racha de diez encuentros sin derrotas, desde la llegada de Arzubialde, le permitió al aurinegro sumar en la tabla de los promedios pero le dio la oportunidad de codearse con los de arriba en la competencia.

Ahora tendrá una dura misión cuando el fin de semana visiten a Guillermo Brown en un cotejo correspondiente a la fecha 25 de la B Nacional. Los de Puerto Madryn se encuentran en la cima de la competencia y promete ser un cotejo muy atractivo.

El técnico del conjunto tandilense, en conferencia de prensa luego de la victoria del sábado por la noche, destacó que “le ganamos a uno de los rivales más duros del torneo y lo hicimos sin jugar bien. No estuvimos con todas las luces y, en algunos momentos, lo supimos disimular. Son partidos cerrados y lo abrió una pelota parada de Miltón Zárate”.

Más tarde aseguró que “la realidad es que el triunfo es muy importante porque nos lleva a estar cerca de un nuevo desafío. Llevamos diez fechas sumando, con cinco victorias y cinco empates. Era clave ganar porque estamos todos ahí nomás y es muy bueno ganarle a un rival tan duro como Brown”.

Además explicó que “nos calmamos en el entretiempo y nos vamos con la sensación de saber que no jugamos tan bien. El esfuerzo de este equipo es muy valorable porque se están esforzando un montón por seguir mejorando”.

Por otro lado reconoció que “era un partido que lo podríamos haber perdido. Papaleo nos salvo con varias atajadas y quizás tuvimos algo de suerte. El esta tomando confianza por suerte en estos últimos partidos”.

“Le tocó convertir a los volantes y ellos están en un buen momento. Angel Prudencio tiene un gran esfuerzo, genera juego sucio y seguramente el gol ya le llegará. Nos vamos a Puerto Madryn convencidos que podemos volver a sumar allá”, sostuvo el técnico.

A su vez manifestó que “cada vez nos hacemos más fuertes de local, estamos en un buen momento y no debemos aflojar. Hay muchos desafíos por delante y no nos tenemos que conformar con esto”.

En el final, Arzubialde indicó que “vamos a evaluar como esta Ezequiel (Barrionuevo) para saber si llegará a Puerto Madryn. Quiero que todos los jugadores estén bien ya que todos son importantes, al contar con un plantel corto. Estoy agradecido de la gente de Tandil que nos recibió con mucho cariño y espero que cuando nos toque perder nos sigan tratando bien”.

