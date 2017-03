Macri visitó la Corte Penal Internacional de La Haya en su segundo día en Holanda

El presidente Mauricio Macri visitó hoy la Corte Penal Internacional (CPI)

de La Haya, antes de reunirse con el primer ministro holandés, el liberal

Mark Rutte, en su segunda jornada de su visita de Estado a los Países

Bajos.

El mandatario fue recibido por la presidenta del tribunal, la jueza

argentina Silvia Fernández de Gurmendi, con quien posteriormente mantuvo

una reunión, de la que participó parte de la delegación argentina que lo

acompaña, entre ellos la canciller Susana Malcorra.

Durante el encuentro, Macri transmitió a Gurmendi “el compromiso

contundente de Argentina frente a la CPI, que tiene como objetivo proteger

a las víctimas e los crímenes más graves que preocupan a la comunidad

internacional”.

“Argentina aboga por el fortalecimiento del mandato de la Corte y la

universalidad e integridad del Estatuto de Roma”, añadió el Presidente,

según un comunicado conjunto.

Asimismo, el mandatario expresó su orgullo ante el hecho de que el primer

fiscal de la CPI haya sido el argentino Luis Moreno Ocampo y que ahora la

presidenta sea Gurmendi, lo que muestra el fuerte compromiso de los

argentinos con la tarea que lleva a cabo desde 2002 el tribunal

internacional.

Por su parte, Gurmendi subrayó que “como Corte permanente de último

recurso”, el tribunal que preside “ejerce un papel clave en los esfuerzos

globales en la lucha contra la impunidad de los autores de genocidio,

crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como en garantizar

justicia a las víctimas, incluyendo la reparación del daño sufrido”.

“En tiempos en los que la Corte está logrando importantes resultados

judiciales, pero también enfrentando numerosos retos, el apoyo de Argentina

y de todos los Estados Partes resulta de extrema importancia en los

esfuerzos continuos de fortalecer la justicia global y el estado de

derecho”, dijo la presidenta del CPI, quien estuvo acompañada por la fiscal

del tribunal, Fatou Bensouda, procedente de Gambia, entre otros

funcionarios.

“Argentina está comprometida con la promoción del Derecho y la Justicia

internacional, en aras de lograr un mundo más pacífico en el siglo XXI”,

insistió Macri.

La CPI es el primer tribunal penal internacional permanente establecido en

el mundo, y fue creada por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por

124 países, que buscan poner fin a la impunidad de autores de los crímenes

más graves de trascendencia para la comunidad internacional.

Sin embargo, potencias como Estados Unidos, China y Rusia no son parte de

esta organización internacional independiente, y por lo tanto, no aceptan

su jurisdicción.

La CPI dictó su primera sentencia en 2012, cuando condenó a 14 años de

prisión a Thomas Lubanga, el jefe de un movimiento rebelde de la República

Democrática del Congo (RDC) -ex Zaire-.

Actualmente, la Fiscalía está investigando situaciones de violaciones de

los derechos humanos en Uganda, República Democrática del Congo, Darfur

(Sudán), Libia, Mali y Georgia, entre otras.

Tras su paso por la CPI, el mandatario y su comitiva acudieron a la sede de

la Organización para la prohibición de las Armas Químicas (OPAQ),

institución que en 2013 recibió el premio nobel de la paz. Allí, fueron

recibidos por el director general de la institución, Ahmet Üzümcü.

La agenda de Macri en su segundo y último día de visita de Estado a los

Países Bajos continuará con reuniones con las autoridades del poder

legislativo y el primer ministro holandés, el liberal Mark Rutte. También

visitará el puerto de Rotterdam, principal puerta de entrada a Europa y uno

de los más grandes del mundo.

