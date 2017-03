Lifschitz manifestó la preocupación en Santa Fe por el posible cierre de una planta de Sancor en Centeno

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, afirmó que la crisis que

atraviesa la cooperativa láctea Sancor origina una “gran preocupación”

tanto en su provincia como en Córdoba, y citó el posible cierre de la

fábrica ubicada en la localidad santafesina de Centeno, donde se fabrican

quesos, razón por la cual dijo que están buscando alternativas en búsqueda

de posibles compradores.

“Hay una gran preocupación en Santa Fe y en Córdoba por Sancor y esto

impacta sobre los productores lácteos, tamberos y trabajadores. En el caso

de Santa Fe, la noticia preocupante es el posible cierre de una de las

fábricas en la localidad de Centeno, donde se elaboran quesos. Ya estamos

conversando con la gente de Sancor y buscando alternativas de compradores

posibles”, dijo el gobernador a radio La Red..

Dijo que los posibles compradores son “algunos de la provincia y otros de

provincias vecinas”, y agregó que “se están estudiando alternativas de una

cooperativa de trabajo, opciones que permitan mantener el funcionamiento de

la planta y puestos de trabajo, que es lo que más nos interesa”.

“Por lo demás, sabemos de las dificultades que tiene la empresa que está

negociando apoyo del Gobierno nacional. Estuve conversando ayer

telefónicamente con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sobre

este tema, y me transmitía la voluntad del Gobierno de acompañar

financieramente en la medida que el plan de negocios que le presenten los

titulares de la cooperativa sea suficientemente consistente como para

garantizar el funcionamiiento de la empresa, de aquí para adelante”,

describió.

“Es una empresa que viene complicada de hace muchos años. Ha atravesado una

coyuntura particularmente difícil. Cualquier cosa que pasa con Sancor para

Santa Fe y Córdoba es importante”, acotó.

Por otra parte, consultado sobre si se siente acompañado por el Gobierno

nacional ante las dificultades de los distintos sectores industriales de la

provincia, dijo que “es dispar la situación. El caso Sancor tiene tal

impacto y magnitud, obviamente el tema lo sigue. Hay muchas conversaciones

reservadas entre los directivos de la empresa y el Gobierno. Me transmiten

que están en conversaciones para buscar una salida. No es el mismo caso de

empresas más pequeñas que se van complicando por la situación general”.

Respecto de la aparición de brotes verdes en la economía santafesina,

afirmó: “en nuestra provincia hay dos economías que avanzan a distintas

velocidades: una es la economía vinculada al sector agropecuario de la zona

núcleo, centro sur, donde efectivamente hay una recuperación que viene de

la mano del campo, con implementos agrícolas, comercio, servicios. Ese

sector tiene claramente un proceso de expansión. Se espera una cosecha 20%

superior al año anterior”.

Dijo que “el resto de la economía vinculada a las economías regionales,

pequeños comercios, industria, que dependen del consumo, allí todavía no se

ve la reactivación. Hay sectores con serias dificultades”.

Comentarios

