El Parlamento Europeo debatirá mañana su posición ante el Brexit

Los presidentes de los grupos políticos de la Eurocámara debatirán mañana,

cuando el Reino Unido notificará oficialmente su voluntad de abandonar la

Unión Europea, la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones

sobre la salida, dijo hoy su titular, Antonio Tajani.

“Mañana (Theresa) May activará el artículo 50. Respeto plenamente la

voluntad democrática de la mayoría de los británicos. La conferencia de

presidentes debatirá mañana la posición del PE en las negociaciones del

Brexit”, explicó Tajani en declaraciones a la prensa, tras reunirse con el

alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Añadió que la próxima semana el PE adoptará una resolución al respecto y

subrayó que la Eurocámara “jugará un papel central a la hora de decidir el

resultado de las negociaciones”.

“Trabajaremos duramente para asegurar un divorcio justo y ordenado entre la

UE y el Reino Unido”, indicó Tajani, que añadió que la Eurocámara

“asegurará que el interés de los ciudadanos será protegido”.

Según Tajani, “debe estar claro que ser miembro (de la UE) no puede ser lo

mismo que no serlo”, pero subrayó que “no obstante, tras el divorcio

debemos trabajar en favor de una buena asociación con el Reino Unido”.

“El Reino Unido abandona la UE, pero no Europa”, reiteró Tajani.

Por su parte, Sadiq Khan, recordó que pese a salir de la Unión, el Reino

Unido “seguirá siendo parte de la familia europea” y confió en que las

negociaciones se desarrollen en una atmósfera de “buena voluntad”.

También mencionó que Londres “votó a favor de seguir en la UE”, e incidió

en que esa ciudad desea “seguir teniendo buenas relaciones con la Unión

Europea”.

Según el alcalde, en sus reuniones en Bruselas ha percibido una voluntad de

no querer castigar al Reino Unido por su decisión y subrayó que a nadie le

interesa “hacer daño”.

Asimismo señaló la voluntad de seguir colaborando en áreas como la

seguridad, la defensa, la cultura o los estudios.

El embajador británico en la Unión Europea (UE), Tim Barrow, entregará

mañana personalmente al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la

carta en la que el Reino Unido notificará su intención de salir del bloque,

informan hoy los medios británicos.

Una vez que la misiva sea entregada, empezará la cuenta atrás para el

“divorcio” británico, previsto para el 29 de marzo de 2019, al término del

periodo de negociaciones.

