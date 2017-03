XIV Concurso Literario Autores Tandilenses: Historia del Cine Argentino

Permanece vigente en la Casa de la Cultura de Tandil (calle Rodríguez esquina Belgrano) la recepción de obras correspondientes al Concurso Autores Tandilenses. Las mismas se reciben hasta el 07 de abril de 2017 inclusive, de lunes a viernes en horario de 9 a 17

Con el objetivo de promover la producción literaria local llevada a cabo por los autores contemporáneos, cualquiera sea su edad, quienes no pocas veces ven dificultada la difusión de sus obras y/ o el acceso a la publicación y conocimiento público de las mismas, particularmente respecto a aquellos géneros menos incentivados por el mercado editorial, la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil abre la décimo cuarta convocatoria a su certamen literario Autores Tandilenses 2016/ 17. En esta oportunidad se convoca a autores de ensayos, considerando la relevancia histórica del género en el proceso de construcción de nuestra literatura.

TEMA PARA ESTA CONVOCATORIA: historia del cine argentino.

BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1) Podrán participar en este concurso todos los argentinos o extranjeros con residencia no menor a tres años en el partido de Tandil, que sean mayores de 18 (dieciocho) años de edad y que presenten una obra original, inédita y escrita en lengua española. Se considerará como obra inédita a aquella que no haya sido publicada anteriormente con registro I.S.B.N (Número Internacional Normalizado para Libros) que administra la Cámara Argentina del Libro, a la fecha de cierre de este concurso. Quedarán excluidos sin excepción los textos ya premiados o sujetos a fallo de Jurado en otros concursos.

2) Se otorgará un primer premio y la cantidad de menciones honoríficas que el Jurado considere oportuno otorgar. La Subsecretaría de Cultura y Educación de Tandil gestionará la publicación de la/s obra/s ganadora/s en formato libro. Sin perjuicio de lo expresado en este mismo artículo, el Jurado podrá declarar desierto el concurso en caso de que las obras presentadas incumplan los requisitos para la publicación, especialmente aquellos requisitos considerados sustanciales respecto a la calidad de la/s obra/s.

3) El Jurado, que será tripartito y cuya nómina de integrantes se dará a conocer durante el transcurso de esta convocatoria, con un mínimo de un mes de anterioridad a la fecha de cierre del concurso, estará facultado para considerar y determinar la pertinencia o exclusión de las obras presentadas conforme a las bases establecidas, para nominar a los ganadores y también a las menciones honoríficas en caso de que las hubiera. El fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer públicamente a través de los medios de comunicación locales y aquellos otros que la Subsecretaría de Cultura y Educación de Tandil utiliza habitualmente para la difusión y promoción de sus actividades.

4) Así mismo el Jurado no mantendrá comunicación directa con los participantes no premiados.

5) La recepción de los originales se iniciará el día 14 de noviembre de 2016, en la Casa de la Cultura de Tandil (calle Rodríguez esquina Belgrano) y permanecerá vigente de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 17.00 hs. hasta el 07 de abril de 2017 inclusive. Una vez cumplimentado este período comenzará a trabajar el Jurado, cuyo dictamen será emitido durante el transcurso del mes siguiente a la fecha de cierre de recepción de los trabajos.

6) Las obras participantes deberán enmarcarse en el tema del concurso de este año que es historia del cine argentino. El tratamiento del tema será libre, es decir: quedarán a consideración del autor la selección de contenido/s, los modos y los medios para su investigación, el estilo del texto, etc.

7) Se recibirá sólo una obra por autor o equipo de autores, debiendo para este último caso establecerse uno de los autores del equipo como responsable de la obra en concurso y, en consecuencia, siendo él quien adjunte a la obra la documentación personal solicitada, tal como queda establecido en los ítems 9 y 10 de estas bases.

8) Cada obra deberá tener una extensión mínima de 25 (veinticinco) páginas y máxima de 60 (sesenta) páginas, incluidos fotos, gráficos, ilustraciones y portada. Asimismo, las obras deberán presentarse: a) en papel por triplicado, en copias abrochadas, anilladas, cosidas o encarpetadas individualmente, con una portada o página inicial donde figuren solamente el título de la obra y el pseudónimo del autor/ equipo de autores, y b) en versión digital CD, programa Word/ Windows, esta versión tampoco contendrá datos del autor, sólo título de la obra y pseudónimo.

9) Para ambas versiones (papel y digital) el TAMAÑO DE HOJA SERÁ A4 (210 x 297 mm.), escrita por una sola cara, en fuente Times New Roman cuerpo 12, espaciado 1.5 líneas, sin espacio entre párrafos del mismo estilo, formato justificado. Los textos que no respeten estas pautas mínimas o resulten ilegibles quedarán descalificados.

10) En sobre aparte, cerrado, en cuyo anverso figurarán el pseudónimo del autor/ equipo de autores y el título de la obra, se colocará una hoja en la que se consignen los datos personales: nombre, apellido, número de documento, lugar y fecha de nacimiento, domicilio actual, número/s de teléfono/s, dirección de correo electrónico y/o cualquier otra información que permita ubicar al autor. Se consignará también una breve biografía en la que (preferentemente) se dará cuenta de la relación del autor con la escritura. La biografía no superará la extensión de 15 (quince) líneas, en hoja A4, fuente Times New Roman cuerpo 12, espaciado 1.5 líneas, sin espacio entre párrafos del mismo estilo, formato justificado.

* Para el caso de las obras de autoría colectiva (es decir, escritas por equipos de autores) se requerirán –como ha sido expuesto en el ítem 7 de estas bases- los datos personales de uno de los autores, pero deberán adjuntar biografía todos los integrantes del equipo.

11) Las tres copias versión papel, la copia versión digital/ CD y el sobre contenedor de los datos personales y la biografía del/os autor/es se colocarán en un sobre de mayor tamaño, cerrado, con la siguiente inscripción externa: Concurso Autores Tandilenses. Edición 2016/ 2017. Ensayo. El mismo será remitido personalmente o por correo a Casa de la Cultura/ Rodríguez esquina Belgrano. (7000) Tandil. La casa expedirá a contra reembolso el correspondiente recibo de recepción de obra.

12) El retiro de las obras no seleccionadas deberá realizarse acreditando este recibo, en la Recepción de la Casa de la Cultura, durante el transcurso de los 30 (treinta) días posteriores a la fecha de fallo del Jurado, considerándose la misma desde el momento en que dicho fallo se haga de público conocimiento a través de los medios.

13) Las copias que no hubieran sido retiradas durante el transcurso de este período -30 (treinta) días posteriores a la fecha de fallo del Jurado- podrán ser destruidas sin lugar a reclamo alguno.

14) La participación en el concurso implica la aceptación íntegra e incondicional de estas bases, así como: a) el compromiso de los autores participantes de no retirar su obra del concurso hasta darse a conocer el fallo del Jurado, y b) el compromiso de los autores que resulten premiados/ mencionados a ceder a los organizadores los derechos de edición, publicación y difusión a través de los medios que se consideren necesarios y/u oportunos, sobre sus respectivas obras.

15) Será responsabilidad exclusiva del/os participante/s el cumplimiento de las siguientes condiciones: que los textos sean inéditos, de su exclusiva autoría, que no hayan sido presentados a otro concurso pendiente de resolución, que no tengan cedidos o prometidos los derechos de edición, publicación y/o reproducción en cualquier forma con terceros.

16) Cualquier situación no prevista por estas bases será resuelta oportunamente por los organizadores y/o Jurado de este concurso.

