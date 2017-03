Reclamaba una moto robada y baleó a dos hermanos

Una mujer de 24 años y su hermano de 17 sufrieron lesiones leves luego que un sujeto se presentara en el domicilio de ambos en el barrio La Movediza, reclamando porque le habían sustraído la moto y creía que el rodado estaba en dicho domicilio.

La primera agresión se registró cerca de la medianoche del domingo cuando el agresor se hizo presenta en la casa de los hermanos y reclamó por un joven al que identificó como Lucas, señalando que éste joven le había sustraído la moto al hijo. En primera instancia el agresor fue atendido por el joven de 17 años y le informó que en dicha casa no vivía nadie llamado Lucas y que tampoco guardaban una moto robada. Inmediatamente el agresor extrajo una escopeta y realizó dos disparos hacia el joven, haciendo impacto en piernas y brazos.

El joven herido fue llevado al Hospital Santamarina donde fue atendido y le dieron el alta, no efectuándose ninguna denuncia policial.

En tanto este lunes a la madrugada el agresor retornó a la casa y efectuó un disparo, por lo que fue a la puerta de calle la mujer de 24 años y allí el atacante realizó el segundo disparo que le rozó la frente a la víctima realizándole un surco en el cuero cabelludo.

La mujer que está embarazada se encuentra internada en el Hospital, sin riesgo de vida.

La causa fue caratulada como lesiones y abuso de arma con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 a cargo del doctor Luis Piotti.

En horas de la tarde se concretó un allanamiento en una finca de Riato y Alvarado, aunque no dio resultado positivo para la investigación.

Continúan las diligencias y tomas de testimonios para determinar de manera fehaciente la identidad del agresor y poder encontrarlo.

