Micheli confirmó la movilización de la CTA y dijo que Triaca no los atiende ni por teléfóno

El secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, acusó hoy al

Gobierno de tener “una política antisindical muy definida” y dijo que el

ministro de Trabajo, Jorge Triaca, “no atiende a nadie, ni siquiera

llamadas telefónicas” de la central obrera que conduce.

“Hace más de seis meses que no tenemos ningún contacto con el ministro de

Trabajo, que no atiende directamente a nadie, ni siquiera llamadas

telefónicas, es preocupante”, dijo Micheli

El dirigente gremial señaló que en el último año “se ha deteriorado mucho

la calidad de vida de los trabajadores argentinos” y que a eso se le suma

“el miedo por el peligro de más despidos, suspensiones y la falta de

trabajo para los jóvenes”.

“Siento que se han agravado las cosas, aquello que criticaba en el gobierno

anterior se ha profundizado”, reflexionó el dirigente sindical, para quien

el Ejecutivo “ha empezado a tener “una política antisindical muy definida”.

Micheli confirmó la marcha a Plaza de Mayo de ambas CTA este jueves, luego

de que un plenario de delegados definió un paro para el 30 de marzo, previo

a que la CGT decidiera la huelga general del 6 de abril, a la que ambas

centrales decidieron sumarse.

“Decidimos no hacer dos cosas distintas, así que mantuvimos la movilización

para este jueves y el 6 nos sumamos al paro general” cegetista, explicó en

declaraciones a Radio La Red.

La movilización impulsada por la CTA y a la que se sumaron “otros

sindicatos de la CGT, como los metalúrgicos y aceiteros” se concentrará el

jueves próximo a partir de las 14 en Avenida de Mayo y 9 de julio, y

marchará a la Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central.

Micheli participará hoy al mediodía junto al dirigente camionero Pablo

Moyano y al titular del gremio bancario Sergio Palazzo de una charla

organizada en la Legislatura porteña por el diputado de la Ciudad Gustavo

Vera.

