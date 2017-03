Este sábado, Ferro inaugura su playón polideportivo

El Club Ferrocarril Sud realizará este sábado el acto oficial de inauguración de su playón ubicado en Av. Colón 1469, completando así la primera etapa del proyecto del polideportivo. Se espera una verdadera fiesta tricolor con la presencia de muchos invitados especiales.

Este sábado 1 de abril a las 11:30 horas, el Club Ferrocarril Sud inaugurará su playón en Av. Colón 1469, completando así la primera etapa del proyecto del polideportivo y abriendo la posibilidad para la realización de nuevas actividades.

Ignacio Cuesta, coordinador del proyecto del Polideportivo tricolor, explicó que “la idea es hacer un acto ceremonial, donde se va a cortar la cinta de inauguración del Polideportivo. La Comisión Directiva decidió que el predio lleve el nombre de Alberto “Pato” Pisani, en homenaje a un gran deportista y dirigente del club, quien va a estar presente. También habrá una exhibición deportiva, muchos invitados como la gente que ha colaborado y la presencia de autoridades municipales encabezadas por el intendente Miguel Ángel Lunghi”. Cabe destacar que además se contará con la presencia de referentes de Boca Juniors, entidad que colaboró, como el exjugador “Beto” Márcico y Royco Ferrari, actual vicepresidente xeneize; y los padrinos del polideportivo Bernardo Romeo y Leonel Martens.

Cuesta también destacó las diferentes colaboraciones recibidas, poniendo este punto como “lo más importante. Nosotros planteamos este proyecto hace 10 meses atrás, y ahora cumplimos con lo que habíamos prometido, lo que significa que quienes se comprometieron a colaborar, lo hicieron. Ya sea empresas privadas como los socios o los entes gubernamentales, recibimos subsidios a nivel nacional, colaboración a nivel provincial de diputados y el apoyo local que siempre está. Mucha gente, no solo socios, ha colaborado con la campaña de “1000 vagones por el Polideportivo”, que quieren dejar su nombre en la pared del patio de los vagones”.

Con respecto a los detalles de lo que se estrenará este sábado, expresó que “inauguramos una cancha polideportiva de cemento alisado donde se va a practicar básquet con tableros de primer nivel, handball con las medidas que corresponden, y también se acercó gente de patín, un deporte que fue histórico en el club. También la cancha está preparada para jugar al futsal, nuestra idea es empezar de a poco y ser un club pionero en esa disciplina. Algo que no teníamos previsto y lo hemos conseguido, fue colocar la iluminación, es decir que vamos a poder extender el horario de práctica más allá de la luz del día”.

Hay que decir que patín y handball ya comenzaron a practicarse en el predio. La semana que viene será el turno para el inicio de básquet y la escuelita de iniciación deportiva.

Vale recordar que esta es la culminación de la primera de las tres etapas previstas en el gran proyecto. “A partir del jueves arrancamos con la segunda etapa, la cual también será dura, que consiste en techar el polideportivo y comenzar con la construcción de los vestuarios. Se logrará con paciencia, continuando con la campaña de los vagones y alguna otra forma imaginativa de recaudar fondos, con acciones extraordinarias para no tocar el dinero corriente de la institución”, detalló.

La invitación a la inauguración es tanto para los socios y amigos de Ferro, como para toda la comunidad tandilense. Además de los actos protocolares, también habrá otras actividades, como la actuación de Flor de Murga y otras sorpresas.

GRAN PEÑA A BENEFICIO CON REFERENTES DE BOCA JUNIORS

Antes la inauguración del Playón Polideportivo del Club Ferrocarril Sud, el viernes a las 21 horas, se realizará una gran peña a beneficio con la presencia de importantes referentes de Boca Juniors. Allí estarán presentes el reconocido exjugador Alberto “Beto” Márcico, y Royco Ferrari, actual vicepresidente de Boca.

La cena se llevará a cabo en el Salón Cervantes Salinas (Av. Colón y Arana) y lo recaudado será destinado a avanzar con las obras del Polideportivo del Club Ferro y la construcción de la sede propia de la Peña Boca Tandil Tano Pernia.

La tarjeta tiene un valor de $300 y pueden adquirirse en la Secretaría de Ferro o en Pizzería Caminito (Belgrano 1706).

