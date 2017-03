Adrián Grassi:“Tenemos que hacer más efectivas las investigaciones en los delitos rurales”

El funcionario visitó Tandil y mantuvo una reunión con representantes de la Federación Agraria, CET, Sociedad Rural, Asociación de Abogados y Asociación de Magistrados.

El subsecretario de Justicia Bonaerense, Adrián Grassi participó de una reunión con representantes de la Federación Agraria, CET, Sociedad Rural, Asociación de Abogados y Asociación de Magistrados, oportunidad en la fueron planteadas diferentes cuestiones vinculadas a mejorar el servicio de justicia. Los representantes de las entidades intermedias solicitaron la creación de una UFI Temática sobre abigeato y delitos rurales.

En diálogo con AM1560 ante la consulta sobre la inquietud manifestada por dirigentes del campo y la Cámara Empresaria respecto a los delitos en la zona rural, señaló “tenemos que hacer más efectivas las investigaciones en los delitos rurales. No hay secretos”.

“Ningún delincuente está preocupado en las penas que puedan corresponderle por los delitos que se cometen lo que les preocupa realmente es que lo agarren, hablando bien claro y en criollo”, destacó el funcionario.

Expresó que “para eso tiene que haber investigaciones efectivas y para que haya investigaciones efectivas lo primero que hay que hacer es decidir investigar esas causas. A veces el problema es que, esto se percibe en general, y hoy lo percibí especialmente. Un problema serio que tiene el productor rural es que no se termina de advertir la importancia del delito que sufre, porque a veces uno dice bueno le robaron una, dos vacas, me gustaría que un productor rural esté hablando cuánto valen una o dos vacas, no es un tema menor para él”.

“A veces una primera decisión es poner la lupa en ese robo de esas dos vacas para empezar a investigarlo, si no empezamos ni siquiera a investigar, qué va a pasar? qué este mismo delincuente va a ir al campo de al lado, y al otro, y al otro y va seguir robando una, dos, tres vacas y no le va a pasar absolutamente nada, porque sin investigación no hay condenas”, explicó.

Al ser consultado sobre si en esto tenía que ver la policía, respondió “no sólo la policía, sino también los fiscales como directores de la investigación es importante que bajen línea a la policía para como investigarlos. Una de las cuestiones que estuvimos charlando recién es la posibilidad de avanzar en un protocolo de investigación en donde los fiscales les expliquen claramente a la policía que es lo que ellos pretenden cuando se comete un delito rural, que prueba tienen que juntar inmediatamente. Ese es uno de los puntos en los cuales vamos a trabajar en estos próximos días. Vamos a seguir reuniéndonos, vamos a intentar juntarnos con el fiscal general del Departamento Judicial”.

ABOGADOS

El presidente de la Asociación de Abogados de Tandil, doctor Gastón Argeri dijo que “estamos trabajando en coordinar y exponer situaciones que vive Tandil por el crecimiento en cuanto al Poder Judicial y el funcionamiento en este crecimiento como ciudad. En ese aspecto, en esos temas que hay que garantizar el acceso a la Justicia de la gente”.

“La Federación Agraria, la Cámara Empresaria, la Sociedad Rural vienen a plantear una Ayudantía Fiscal especializada en la temática del abigeato. Obviamente hay que trabajar con estadísticas, con números para determinar si se justifica o no, o trabajar con los funcionarios que aborden la temática un poco con más profundidad que brinden seguridad a la ciudadanía.

Tenemos mucho por trabajar, es una primera reunión”, enumeró.

Aseguró que “el doctor Grassi escuchó todos los reclamos y lo que pudimos abordar con la doctora Marsiglio”.

La fiscal María de los Angeles Marsglio, a su turno, expresó que “uno de los temas que escuchó amablemente fue el que planteamos vinculado con la situación edilicia. Es una cuestión de hace bastante tiempo y que empezó a solucionarse unos meses cuando se reanudaron las obras en Uriburu de lo que serían las fiscalías”.

Explicó que “es necesario tener un edificio judicial, se le ha acercado al doctor Grassi una propuesta que la a evaluar y trabajar con los organismos de corte, porque sería un edificio único para todo el Poder Judicial de Tandil. Es una aspiración que tenemos y de a poco se podrá avanzar en ese sentido”.

“También se trataron otras cuestiones de administración para la ciudad, peritos y otros organismos para ir mejorando el acceso a la Justicia”, indicó Marsiglio.

En tanto Grassi reconoció que “todos sabemos que los recursos no son abundantes en la Provincia de Buenos Aires hoy, por eso es tan importante hacer estos trabajos de relevamiento de información de recursos porque el objetivo es mejorar el servicio de justicia, tenemos que ver racionalmente los recursos a nuestra disposición para que esa mejora sea lo más rápido posible y no estar esperando soluciones que tarden mucho tiempo”.

“Hay un problema endémico en la infraestructura de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y esto viene desde hace décadas, no es algo nuevo. De a poco se va a ir mejorando, pero mientras tanto tenemos que optimizar los recursos. “La mayoría de los Magistrados y funcionarios de la Justicia Bonaerense trabaja con responsabilidad y sufriendo las carencias”, finalizó.

