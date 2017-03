El Municipio determinó el cierre del Dispensario para convertirlo en otra dependencia de salud

A través de un comunicado, los trabajadores del Servicio de Neumotisiología de nuestra ciudad, advirtieron a la población por la disolución del servicio que el área de Salud del Municipio pretende realizar.

“El Servicio de Neumotisiologia de Tandil (ex DISPENSARIO) es una institución destinada a la atención ambulatoria y diagnostico dentro de la Medicina Publica Provincial. Fue creado en la década del ’40 con el fin de paliar el avance de la Tuberculosis.

Actualmente existen casos, y son tratados tanto el paciente como su círculo social, brindando atención, seguimiento y medicación, enviada por Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Cuenta con un amplio plantel de profesionales: Medico Clínico, Neumónologos, Pediatras, Kinesiólogo, Terapista Ocupacional, Prof. Educación Física, Cardiólogos, Nutricionista, Psicólogos, Fonoaudióloga, Bioquímico, Enfermeras, Trabajadoras Sociales y personal administrativo. Se realizan estudios de Polisomnografia, Espirometria, Rayos, Laboratorio, Test de Marcha, Rehabilitación, entre otros.

En los últimos años el Servicio fue creciendo junto a las necesidades de los habitantes y ante la demanda de atención sanitaria que requiere la población. Concurren desde niños hasta mayores adultos, sin distinguir condición social, que son atendidos a la brevedad, coordinándoles todos los estudios que le son requeridos para un mismo día para su mayor comodidad.

Es nuestra realidad y la de muchos tandilenses, queremos defenderla y promover, aún más, los servicios brindados

NO A LA DISOLUCION DEL SERVICIO DE NEUMOTISIOLOGIA “EX DISPENSARIO”, dice el mensaje de los trabajadores del lugar

El secretario de Salud, Gastón Morando, quiso explicar lo que va a suceder con otras palabras pero terminó confirmando que el lugar se disolverá.

“A partir de un convenio entre el Municipio y la provincia, en ese espacio se va a implementar un Centro de Tratamiento Integral de Enfermedades Crónicas No Transmisibles”. Según Morando, el convenio se realizará por etapas y aquellos profesionales que hoy trabajan en el dispensario y que no tienen que ver con las enfermedades crónicas “no transmisibles”, serán trasladados a otras áreas de Salud del Municipio. Fuente Tandildiario

