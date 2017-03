Santamarina extendió su buen momento al superar a Brown de Adrogué

El aurinegro se sacó de encima a un duro adversario al que venció por 3 a 1 en el estadio San Martín. Leonel Pierce, en dos oportunidades, y Miltón Zárate anotaron los goles del elenco tandilense. Juan Olivares, de penal, había marcado el empate parcial para la visita.

Santamarina fue efectivo, inteligente y tuvo la paciencia necesaria para derrotar por 3 a 1 a Brown de Adrogué, en un compromiso válido por la fecha 24 de la B Nacional. El equipo de Héctor Arzubialde sumó el tercer triunfo de manera consecutiva y extendió una racha de diez cotejos sin conocer la derrota.

La primera mitad fue muy equilibrada, con dos equipos que intentaron jugar y apostaron a tener el balón para atacar sobre el arco rival aunque, por momentos, tuvieron algunas falencias en la gestación.

El aurinegro sintió bastante la ausencia de Barrionuevo y por ese motivo los delanteros tuvieron que retrasarse algunos metros para poder tener contacto con el balón y generar algunas sociedades con Cháves y Sosa.

En tanto que los de Adrogué trataron de estar ordenados en todas sus líneas para buscar a Olivares y Nieto, los volantes con características ofensivas que buscaron asistir a los delanteros, Chávez y el tandilense Juan Manuel García.

En una de las primeras acciones colectivas que tuvo el dueño de casa lograría abrir el marcador. González Bordón se escapó por la derecha y metió un centro para Prudencio. El atacante metió una buena asistencia, de taco, para Pierce que venía de frente y el volante, ex All Boys, fusiló al arquero para establecer el 1-0.

Con ese tanto, Santamarina tuvo más tranquilidad para afrontar el juego aunque seguía sufriendo por la presión que imprimía el rival. Brown estuvo cerca de empatarlo, tras un centro en el cual Papaleo salió mal y García Basso, en el área menor, tuvo que rechazar ante la llegada de los delanteros visitantes.

Antes de la media hora, Angel Prudencio tendría una inmejorable oportunidad para estirar las diferencias. El ex Instituto recibió el balón solo y, de frente al arquero, sacó un defectuoso remate que se fue desviado.

Un rato más tarde, el mismo futbolista la aguantó en la puerta del área, giró y sacó una excelente media vuelta que paso muy cerca del arco de Ríos. Hasta que a los 36´ los visitantes ejecutaron un tiro de esquina. Pablo Dóvalo sancionó penal por una mano de Martín Michel.

Juan Olivares, con un remate a la izquierda de Papaleo que se arrojó al otro lado, se encargó de poner el empate parcial. Luego el aurinegro trato de manejar más el balón y se fue acercando al área rival aunque sin tener la claridad necesaria para poder volver a convertir.

Para el complemento la historia fue distinta debido a que Brown empezó a adueñarse del balón y comenzó a desnudar algunas falencias que tenían los tandilenses. Oroná y Chávez comenzarían a gravitar en los metros finales para tratar de quedarse con la victoria.

A los 5´ Oroná lo tuvo al ganar por arriba y meter un cabezazo que se fue por encima del travesaño. Un par de minutos más tarde, Chávez ganó en velocidad y al ingresar al área asistió a Olivares. El volante sacó un remate que fue tapado por Papaleo. En el rebote, apareció Oviedo para meter un derechazo cruzado que fue interceptado, sobre la línea del arco, por García Basso que evitó el nuevo tanto de la visita.

Antes de la media hora, Dóvalo cobró un tiro libre favorable al aurinegro por mano de Gásperi a un metro del ingreso al área. Miltón Zárate fue el encargado de cobrar la acción y con un soberbio remate, por encima de la barrera, metió el balón en el fondo del arco de Martín Ríos.

Un rato más tarde, González Bordón tomó el balón por la derecha y metió un perfecto centro para la llegada de Leonel Pierce. El volante central apareció sin marcas y definió con un derechazo para convertir el 3-1.

Santamarina, en un par de minutos, fue letal en ofensiva para convertir las dos opciones que tuvo en el complemento y empezar a elaborar una trabajosa victoria ante un duro adversario. Con la visita adelantada, aparecieron los espacios y Michel estuvo muy cerca de anotar el cuarto tanto pero Ríos fue el encargado de evitar una nueva caída de su arco.

El aurinegro pudo extender su buen momento, demuestra estar en pleno crecimiento y fue inteligente para derrotar a un duro adversario. Nuevamente estuvo ordenado en todas sus líneas y aprovechó las oportunidades en ataque para quedarse con tres puntos que le permiten seguir escalando posiciones en la reñida B Nacional.

SANTAMARINA 3 – BROWN (ADROGUÉ) 1

Santamarina (3): Joaquín Papaleo (6); Alfredo González Bordón (7), Fernando Piñero (6), Lucas Acevedo (6), Agustín García Basso (6); Diego Sosa (6), Milton Zárate (7), Leonel Pierce (8), Jonathan Cháves (5); Martín Michel (5) y Angel Prudencio (5).

DT: Héctor Arzubialde.

Brown (Adrogué): Martín Ríos (5); Nicolás Gásperi (5), Víctor Soto (5), Guillermo Pfund (6), Facundo Lemmo (5); Lucas Oviedo (5), Ignacio Oroná (5), Juan Oliveres (6), Luciano Nieto (5); Cristian Chávez (6) y Juan Manuel García (5).

DT: Pablo Vicó.

Arbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: Estadio San Martín.

Amonestados: Michel, Sosa (S). Chávez, Gásperi (B).

Cambios: Facundo Castro x Prudencio, Francisco González Metilli x Cháves y Agustín Politano x Michel en Santamarina. Braian Gómez x Oviedo, Javier Grbec x Gásperi y Enzo Trinidad x Nieto en Brown.

Goles: PT 19´ Pierce (S), 37´ Olivares -p- (B). ST 24´ Zárate (S), 35´ Pierce (S).

