En Tandil se conmemoró el 41 aniversario del golpe cívico militar

Al cumplirse ayer el 41 aniversario del golpe cívico militar, el hecho se recordó en Tandil con diversas actividades a lo largo de la jornada. En horas de la mañana en la plazoleta del Hospital Santamarina, sobre avenida Colón la UCR recordó la fecha, siendo orador Julio Elichiribehety. En tanto el Partido Justicialista emitió un comunicado alusivo a la fecha, mientras que el PO se congregó en la Plaza Independencia y la Agrupación Primero de Octubre marchó por el centro de la ciudad.

Julio Elichiribehety, indicó que “Raúl Alfonsín había leído como nadie que la contradicción no era liberación o independencia, era democracia o autoritarismo este es el tiempo de memoria, de verdad y justicia, es el tiempo de la mirada retrospectiva, de reconocernos y reconocer para no cometer nuevos errores”.

“También esa es la primera generación de derechos humanos, la de los derechos civiles y políticos, también es el tiempo de la segunda generación de derechos humanos y este es el desafío de nuestro tiempo los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda.

A los más jóvenes, este es el tiempo de la tercera generación, los derechos al desarrollo, a la protección del medioambiente, a la paz. Y también es el tiempo de reivindicar a nuestros militantes”, indicó el dirigente de la UCR.

Detalló que “aquel fue el tiempo de la dictadura, de la democracia arrebatada, luego tuvimos ese período de la democracia recuperada, pero muy condicionada. Este será el tiempo de la democracia dialogada, la tolerancia, la convivencia”.

“Y podemos hacerlo hoy, a 41 años, con esta libertad, porque hubo un hombre, un tiempo, un hecho y un tiempo el hombre que interpretó la demanda de la sociedad de su tiempo, el padre de nuestra democracia Raúl Alfonsín en ello enjuicia a las juntas. El tiempo de la democracia recuperada, el tiempo en que la sociedad argentina interpretó y acompañó, aquella consigna del 10 de diciembre cuando Raúl Alfonsín asumió su gobierno cuando decía y repetía empezamos la etapa de la construcción por 100 años de paz y democracia. Nosotros le decimos en eso estamos Raúl”, finalizó.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

A 41 años del Golpe Militar de 1976, que instauró la Dictadura Cívico Militar más sangrienta que tuvo nuestro país, el PJ Tandil adhiere a los actos conmemorativos organizados por “Memoria por la Vida en Democracia” a la vez que recuerda especialmente a las vidas que se fueron en los cientos de Centros Clandestinos de Detención Tortura y Muerte, planificados, acondicionados, construidos para ello, para acabar con una generación. Una generación que no bajó los brazos, demostró un coraje como pocos y que dio muestras de solidaridad en todo momento, aun en los últimos, con una mano, una sonrisa, un acá estamos compañero.

La Dictadura Cívico Militar duró 7 años, nos dejó una deuda millonaria, un país en ruinas, una industria nacional en picada libre, una sociedad individualista, la del sálvese quien pueda… Se llevó la vida de 30.000 compañeros, y la identidad de 400 bebés nacidos en cautiverio que hoy todavía seguimos buscando.

Hace 41 años que marchamos con las Madres y las Abuelas, a las que se sumaron los HIJOS y los nietos recuperados y pedimos justicia, aparición con vida, Juicio y Castigo a los culpables. Vimos pasar las leyes del perdón, los indultos y acompañamos los juicios por la verdad…

“Somos los hijos de las Madres” dijo Néstor Kirchner en su discurso de Asunción, y por ello no nos quedamos en el discurso y se derogaron las leyes de impunidad, y arbitramos las herramientas legales, para poder decir que vivimos en un país más justo, con cientos de represores juzgados y procesados en cárceles comunes, con 121 nietos recuperados. Hemos señalizado los ex CCDTyM como sitios de la memoria, para que la historia no la volvamos a repetir.

Hoy, cuando desde el poder se da un guiño a los culpables, decimos “Para la mano”, no lo vamos a permitir. Seguiremos caminando por la senda de Verdad y Justicia, hasta que el último de los culpables sea condenado.

En nuestra ciudad, este 24 de marzo tiene un simbolismo especial. Se señalizaron las calles del Barrio Procrear Bicentenario, un barrio nacido de un Proyecto Nacional y Popular, fundado en una perspectiva de derechos, devolviendo entre muchas cosas, el “sueño de la casa propia” porque la vivienda también es una derecho. Esas calles hoy llevan los nombres de nuestros compañeros desaparecidos, como un símbolo, como una guía para no aflojar, para defender los derechos conquistados y pelear por los que nos faltan. Hay 30.000 sonrisas que nos guían, que nos dicen que no bajemos los brazos. Acá estamos compañeros, ni un paso atrás!

30.000 compañeros desaparecidos Presente…!! Ahora y siempre!!!

