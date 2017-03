Parrilli expone ante comisión parlamentaria sobre las escuchas telefónicas

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli

comparecía esta tarde ante los legisladores de la Comisión Bicameral de

Fiscalización de los Organismos de Actividades de Inteligencia del Congreso

en relación a la causa por abuso de autoridad que se inició a partir de

escuchas telefónicas entre él y la ex presidenta Cristina Fernández.

Si bien Parrilli no formuló declaraciones al entrar a la reunión -que se

realiza a puertas cerradas-, la diputada del Frente para la Victoria Teresa

García dijo a los periodistas que el ex funcionario fue quien pidió “ser

invitado” para brindar un informe sobre las escuchas y la divulgación de

las escuchas.

En este sentido, insistió en señalar que hubo “intencionalidad política” en

esa divulgación y advirtió que el actual titular de la AFI, Gustavo

Arribas, “debería seguir su ejemplo”, en relación a su presencia ante la

Bicameral.

Parrilli expone ante la Comisión que encabeza el senador radical Juan

Carlos Marino, de Cambiemos, y que integran legisladores de diferentes

bancadas.

Según se informó oficialmente, la intención es que Parrilli realice un

“informe verbal” en relación con la causa sobre abuso de autoridad iniciada

para que se determine la responsabilidad de la filtración de sus

comunicaciones con la ex presidenta Cristina Kirchner.

En algunas de las grabaciones que se hicieron públicas, Cristina le reclama

a Parrilli salir a “apretar” jueces y fiscales, además de hablar sobre

“carpetazos”.

El lunes por la mañana, el fiscal federal Federico Delgado apeló la

decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral de archivar la investigación por

una de las escuchas telefónicas en las que se habla de “carpetas contra

jueces y fiscales”.

