Padre Fernando Lede Mendoza: “Viene mucha gente a pedir trabajo, que lo ha perdido en el último tiempo”

El religioso dijo que es preocupante el crecimiento de la demanda social y “no es visibilizado en Tandil como debe serlo”. Además anunció la puesta en marcha de “La Posta de las mujeres”, un espacio de contención que funciona en la Capilla San José Obrero.

El padre Fernando Lede Mendoza de la Parroquia de Santísimo Sacramento en diálogo con AM1560 manifestó que es preocupante el crecimiento de la demanda de alimentos y empleo por parte de vecinos que concurren a Cáritas y dio detalles de la implementación del proyecto “La Posta de las mujeres” que funciona en la Capilla San José Obrero.

Al ser consultado sobre la situación de pobreza en Tandil, luego de conocerse un informe a nivel país de la UCA, el religioso expresó que “la situación en nuestra ciudad es acorde con la situación a nivel nacional. No estamos ni mejor, ni peor en ese sentido. Creo que se ve lo que hay para ver, que la pobreza crece efectivamente, las necesidades crecen”.

“Nosotros lo vemos acá con mucha claridad desde Cáritas, por ejemplo como crece la demanda de las personas que vienen a solicitar ayuda y acá en la Parroquia también. Los curas que estamos recibiendo gente todo el tiempo vemos como la necesidad de alimentación, de abrigo, ahora ya empieza lo de las zapatillas y pensar en las frazadas pronto y otras cosas básicas y también lo laboral”, explicó el religioso.

Manifestó que “eso está en una creciente de solicitud. Viene mucha gente a pedir trabajo, que lo ha perdido el último tiempo”.

Al ser consultado sobre si se daba la demanda de trabajo en alguna franja etaria en especial, mencionó de manera lacónica “de todas las edades, varones y mujeres”.

“Gente que ha sido despedida, gente que se la rebuscaba con trabajos más informales y que ya han dejado de tenerlos también. Las necesidades van limitándose en las personas que pueden emplear gente para algo, entonces creo que es alarmante, es preocupante y no es visibilizado en Tandil como debe serlo”, enumeró el cura párroco.

En cuanto a lo que más se precisa en caso de haber vecinos con posibilidades de acercar su colaboración a Cáritas, expresó “a esta altura lo que más precisamos es calzado para niños, ropa de abrigo, colchones, almohadas también y que estén en buen estado. Necesitamos que estén en buen estado, porque hay mucha gente que es muy generosa y muy prolija y trae las cosas en buen estado, inclusive hay gente que trae cosas nuevas porque compra para ayudar a otros. Hay gente que trae las cosas limpias, lavadas, perfumadas y planchadas y hay gente que limpia el placard con todo lo que encontró. No somos desagradecidos por eso, pero si pedimos que las cosas sirvan. Si no te sirven a vos no le sirven a nadie, esa es la consigna. Si yo no me lo puedo poner, no se lo puede poner otro”.

LA POSTA

El padre Fernando Lede Mendoza confirmó que el viernes pasado en la Capilla San José Obrero que depende de la Parroquia del Santísimo Sacramento se inauguró “La Posta de las mujeres” y dijo que “es un proyecto integral que tiene por objetivo el acompañamiento y fortalecimiento de las mujeres, del encuentro de diferentes actores preocupados por las mujeres y por las problemáticas que muchas mujeres sufren, por sus derechos vulnerados y también preocupados por la promoción de la mujer como algo necesario y además urgente”.

“En el contexto de muchos trabajos que ya se hacen en Tandil nosotros pensamos en sumar desde nuestro lugar con esta Posta que es un espacio de encuentro, de remanso, de amistad donde se van a desarrollar múltiples actividades”, indicó sobre los objetivos.

Dijo que “en este momento contamos con 9 espacios que empezaron a funcionar a partir de este lunes pasado. Algunos espacios tienen que ver con la promoción y el acompañamiento, tenemos el taller de fortalecimiento de derechos y tenemos el espacio de acompañamiento individual que está a cargo de las trabajadoras sociales. A su vez tenemos un espacio de salud con dos médicas que también está abierto y es una vez al mes”.

Enumeró que “en otra dimensión tenemos los talleres específicos que algunos tienen que ver con el esparcimiento, lo recreativo, la formación, el crecimiento personal. Inauguramos con dos, uno de yoga y un taller literario de lectura y escritura y los talleres productivos que apuntan a generar autonomía en las mujeres y una salida laboral y el primero es de peluquería y tenemos unos por salir, en unas dos semanas”.

“Y a la par tenemos los talleres para chicos destinado especialmente a las mujeres que son mamás para que no se vean privadas de participar por no tener donde dejar los chicos.

Pueden venir con ellos y mientras las madres hacen sus talleres, los chicos tienen los suyos de deportes con hockey y fútbol, taller de música y uno de apoyo psicopedagógico”, sostuvo más adelante.

Dijo hay “una necesidad a nivel global, más que la barriada” y recordó que la capilla está ubicada en Constitución Nº1350. “Pueden ir de 10 a 12 y de 15 a 18, que está la secretaria Olga que les informa todo y tenemos una página de Facebook “La Posta de las mujeres”. Ahí están los horarios que vamos cargando todo el tiempo con novedades sobre los talleres, pueden preguntar y mandar mensajes y sino acercándose a los talleres quedan anotadas para comenzar”.

