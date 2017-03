El próximo miércoles comienza la 4° edición de Arfecine

El miércoles 29 de marzo comienza la 4 edición del Festival Internacional de Cine Religioso de la Argentina (Arfecine), que se realizará los días 29, 30,31 de marzo y 1 de Abril en la Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946) para proseguir el 7, 8 y 9 de abril en la ciudad de Tandil en el Salón Blanco de la Municipalidad (Belgrano 485) todas las funciones y con una charla en la Casa de la Cultura (General Rodríguez y Belgrano), y sumándose el Festival a la apertura del Salón de Arte Sacro en el MUMBAT -Museo de Bellas Artes de Tandil- (Chacabuco 357). En todos los casos las actividades con entrada libre y gratuita.

La programación está integrada por 19 films de alta calidad artística, y procedentes de Argentina, Estados Unidos, España, Francia, Paraguay, Italia, Georgia, Alemania, Israel, Finlandia y México. Dentro de estos títulos se presentará un foco dedicado a Luis Buñuel y la religión, en virtud del apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España y de la Embajada de México en Buenos Aires y una docena de producciones no estrenadas en la Argentina. De tal forma se conocerá la vibrante y polémica REINA CRISTINA, LA MUJER QUE FUE REY, del reconocido realizador finlandés Mika Kaurismäki que integró la Selección Oficial de la Semana Internacional de Cine de Valladolid y fue premiada en el Festival de Montreal, en carácter de premiere argentina.

Asimismo Arfecine presentará la premiere mundial de JUANA DE LESTONNAC, O MORIR O ACTUAR de Pablo Zubizarreta (co-director de 4 de Julio, la masacre de San Patricio), nunca antes exhibida en un festival; las premieres iberoamericanas de SACRED, dirigida por el documentalista estadounidense -y ganador del Oscar de la Academia de Hollywood- Thomas Lennon; y ALL ABOUT PEOPLE, singular presencia del cine de Georgia en la Argentina con dirección de Giorgi Abashishvili (del mismo director se exhibirá el corto A LITTLE ROOM seleccionado en Cannes Film Corner); la premiere sudamericana de LUZ DE SOLEDAD Premio Bravo de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de España: las premiere argentina de ORE RU, ESPERANDO A FRANCISCO del equipo realizador de la famosa película paraguaya 7 Cajas; y el preestreno de la israelí UNA SEMANA Y UN DIA, Selección de la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes. Ninguno de estos films tuvo estreno comercial en la Argentina.

También se verán de Argentina CURA BROCHERO, LA PELÍCULA; la española POVEDA reconocida como la Mejor Película del Festival Internacional de Cine Católico del Vaticano, 2016; la italiana SANGRE DE MI SANGRE, Premio FIPRESCI del Festival Internacional de Cine de Venecia; la francesa FÁTIMA, Selección Oficial “Quincena de realizadores” del Festival de Cannes, (de Francia también se verá el corto ASCENSIÓN, premiado en más de 15 festivales internacionales). El foco Luis Buñuel reunirá algunos de sus grandes clásicos como EL ANGEL EXTERMINADOR, NAZARIN, TRISTANA y VIRIDIANA y el documental EL ULTIMO GUIÓN, BUÑUEL EN LA MEMORIA, Dirigida por Gaizka Urresti y Javier Espada. Y conmemorando el centenario del nacimiento del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero se proyectará la recordada ROMERO protagonizada por Raúl Julia.

En cuanto a los contenidos artísticos, serán entregados dos premios, uno del público entre las producciones que se presenten en el festival en la Selección Oficial y por voto directo en Tandil, y otro a la trayectoria, que será depositado en manos del crítico cinematográfico Agustín Neifert.

Dentro de las actividades especiales, asimismo, Neifert presentará mundialmente su último libro: SIGNOS Y VALORES ESPIRITUALES EN EL CINE, en tanto que Graciela Garzelli brindará un taller sobre CINE Y ESPIRITUALIDAD.

El 4° Festival Internacional de Cine Religioso se realiza en virtud del management de producción de la Asociación Cine Tandil con la co-organización de la Municipalidad de Tandil y la participación de la Fundación Vocación Humana, la Fundación Aldea de las Luces y la Alianza Francesa, el Institut Francais, y la Embajada de Francia en Buenos Aires; y el apoyo institucional de la Secretaria de Culto de la Nación; del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina, de la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, y del Seminario Rabínico Marshall T. Meyer; entre otras prestigiosas instituciones. Asimismo este encuentro con el cine religioso cuenta con la colaboración de la Embajada de Paraguay, de la Embajada de España y de la Embajada de México.

Info en Facebook (Cine Religioso Ar Fe Cine) y en la web: www.arfecine.com

