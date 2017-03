El Estado Islámico se atribuye el ataque en Londres

El grupo islamista Estado Islámico (EI) se atribuyó hoy el atentado que

ayer dejó cuatro muertos en Londres ante el Parlamento británico, luego de

que las autoridades revelaran que su autor era un británico conocido por la

inteligencia interna y que había sido investigado por sus conexiones con la

“violencia extrema”, al que posteriormente identificaron como Khalid

Masood.

En un comunicado difundido por su agencia de noticias Amaq, el EI, que

controla extensos territorios en Siria e Irak, dijo que el atacante de

Londres, que atropelló a varias personas con un auto y luego mató a

puñaladas a un policía, era uno de sus “soldados”.

“El autor del ataque frente al Parlamento británico, en Londres, era un

soldado del Estado Islámico”, dijo el comunicado, que agregó que el hombre

“llevó a cabo la operación en respuesta a nuestros llamados a atacar a

ciudadanos de la coalición” de países que bombardea al EI en Siria e Irak.

El EI ha convocado a sus seguidores a cometer atentados en las naciones que

integran la coalición liderada por Estados Unidos. El grupo se atribuyó

ataques en Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos, entre otros países,

aunque algunas de sus reivindicaciones fueron consideradas oportunistas y

poco creíbles.

El comunicado de los yihadistas se conoció poco después de que la primera

ministra británica, Theresa May, dijera que el autor del ataque era un

británico conocido por el servicio de seguridad interior MI5 y que había

sido investigado en el pasado por posibles vínculos con el fanatismo

religioso violento.

Más temprano, la policía había rebajado a cuatro la cifra de cinco muertos

que había dado ayer. Agregó luego que el súbdito británico autor del

ataque era Khalid Masood, de 52 años, nacido en el condado de Kent y

residente habitual en la región de los Midlands del Oeste.

Masood, que tenía varios seudónimos, ya había sido sentenciado por accionar

violento, aunque nunca por actividades terroristas. Su primera condena

había tenido lugar en 1983, y la última, en 2003, había sido por portación

de armas blancas, informó The Guardian.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad detuvieron hoy a ocho personas en

seis direcciones en Londres y en la ciudad inglesa de Birmingham, en los

Midlands, como parte de la investigación del ataque cometido por este “lobo

solitario”, que fue muerto a tiros por la policía y que según May actuó

inspirado por el “terrorismo islamista”.

Un total de 40 personas resultaron heridas en el atentado, 29 de las

cuales, ciudadanos de un total de 11 países, seguían internados en

hospitales, entre ellos siete que estaban en condiciones críticas, agregó

la conservadora May ante en una intervención ante la Cámara de los Comunes.

La comparecencia de la premier y sus revelaciones sobre el atacante

llegaron luego de que el Parlamento observara un minuto de silencio y

reanudara sus sesiones menos de 24 horas después del ataque, que forzó el

cierre del edificio del Legislativo.

“No tenemos miedo”, dijo May en un simple pero desafiante mensaje ante los

diputados.

En una declaración de tono firme, prometió esclarecer cómo fue que el

atacante arrolló a varios peatones con una camioneta 4X4 sobre el puente de

Westminster antes de irrumpir en un patio del Parlamento y matar a un

policía a puñaladas. Otros agentes mataron a tiros al agresor, que quedó

tirado a unos 10 metros del policía.

La premier dijo que los investigadores creen que actuó solo y que no hay

razón para creer que hay preparativos en curso para “más ataques

inminentes”.

Al mismo tiempo que honró al agente fallecido, también destacó la actitud

de millones de ciudadanos que hoy continuaron con sus vidas en Londres con

normalidad y describió esto como una prueba de que el ataque no consiguió

amedrentar a los londinenses y británicos ni quebrar su determinación.

“Mientras hablo, millones de personas están tomando trenes y aviones para

viajar a Londres, para ver en persona la mejor ciudad de la Tierra”, dijo.

“Es en estas acciones -millones de acciones en plena normalidad- que

encontramos la mejor respuesta al terrorismo … nunca nos rendiremos”,

agregó, citada por la cadena de noticias BBC.

El Parlamento retomó sus actividades tras un minuto de silencio a las 9:33

y un homenaje al policía asesinado, el ex soldado Keith Palmer, de 48 años

y con 15 en la fuerza policial.

El atentado provocó gran conmoción en el Reino Unido, donde las fuerzas del

orden han realizado en los últimos años numerosos entrenamientos para

afrontar la amenaza islamista, especialmente tras los ataques de enero y

noviembre de 2015 en París, en Bruselas en marzo de 2016 y en Berlín en

diciembre pasado.

Los alrededores de las Casas del Parlamento, donde se encuentra el famoso

reloj Big Ben, continuaron hoy acordonados, y seguía cerrada la estación de

subte de Westminster, que da acceso al “corazón del poder” en el Reino

Unido.

La policía reabrió hoy el puente de Westminster, donde aún podían verse

manchas de sangre pero que estaba desierto, cuando normalmente está lleno

de personas, sobre todo turistas.

Decenas de policías desarmados, vestidos con camperas amarillas, montaban

guardia sobre el puente, guiando a confundidos londinenses que querían

llegar a sus trabajos y a turistas que buscaban continuar con su paseo.

En la calle en la que se continúa el puente, pasando el Big Ben, cuatro

ramos de flores fueron depositados sobre la vereda a varios metros del

lugar donde el atacante estrelló su auto contra las rejas del Parlamento,

antes de entrar al patio. Las flores estaban bajo el cordón policial que

cerraba el acceso al área.

Al revisar a la baja el número de muertos -el atacante, el policía y dos

civiles atropellados sobre el puente-, el jefe de la unidad antiterrorista

de la policía de Londres, Mark Rowley, dijo además que 29 de las 40

personas heridas requirieron hospitalización, y agregó que siete de ellas

estaban en estado crítico.

Una de las civiles muertas es Aysha Frade, de 43 años, una británica hija

de madre española, informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores

español.

May dijo en el Parlamento que había heridos de 11 nacionalidades distintas:

12 británicos, tres franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, un alemán,

un chino, un irlandés, un italiano, un estadounidense, un polacos y dos

griegos.

Comentarios

Comentarios