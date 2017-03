Cómo se desplegará el SAME en la provincia de Buenos Aires

El área metropolitana de la provincia de Buenos Aires ya cuenta con un servicio de emergencias. El presidente Mauricio Macri; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal lanzaron hoy el nuevo Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) Provincia, en 20 municipios.

El servicio abarcará 41 municipios del distrito antes de fin de año y beneficiará a catorce millones de personas.

Se trata de un sistema de emergencias estatal que brindará asistencia en la vía pública a través de dos mil quinientos profesionales entrenados y medio centenar de modernas ambulancias -ascenderán a 200 en el segundo semestre de este año-, que contribuirán a disminuir muertes evitables y garantizar que los pacientes reciban atención de calidad a tiempo.

Durante el acto de presentación de la iniciativa, realizado en el Estadio Único de la ciudad de La Plata, Vidal aseguró que “me da mucho orgullo decir hoy que, gracias a un muy buen trabajo de equipo, vamos a poder poner en marcha el SAME Provicia en veinte municipios y que antes de fin de año vamos a poder alcanzar a 41 y a 14 millones de personas, que van a saber que estamos ahí cuando tengan un accidente, una situación de violencia o que ponga en riesgo su vida”.

“Ponemos en acción lo que decimos siempre con el Presidente, con Horacio y con muchos de los intendentes que nos acompañan hoy: que gobernar es estar y hacer, que es mucho más importante lo que hacemos que lo que decimos”, prosiguió, y agregó que los profesionales del SAME Provincia “van a evitar muchas muertes llegando a tiempo y nos van a hacer sentir acompañados y atendidos”.

A su turno, Macri consideró “Estamos en la dirección correcta. Entendemos que hacer buena política es cuidar y estar cerca de la gente y aportarle tranquilidad para que su desarrollo sea posible. La puesta en marcha del SAME Provincia representa ir a un sistema de emergencias en el cual la demora para asistir a una persona se mida en minutos y no en horas, lo cual requiere trabajo y profesionalismo en la coordinación, como lo logró el equipo en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó el Presidente.

El SAME Provincia, que estará disponible las 24 horas, atenderá en la primera etapa a los municipios de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berisso, Brandsen, Ensenada, Ezeiza, Florencio Varela, General Pueyrredón, General Rodríguez, José C. Paz, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Pilar, Punta Indio, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero y Escobar.

A partir de junio, el servicio se extenderá a Berazategui, Campana, Cañuelas, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General San Martín, La Matanza, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Presidente Perón, San Fernando, San Miguel, San Vicente, Tigre, Vicente López y Zárate.

En el acto de esta mañana estuvieron presentes los ministros de Salud de la Nación, Jorge Lemus; de la Provincia, Zulma Ortiz; y de la Ciudad, Ana María Bou Pérez; el coordinador general del SAME Provincia, Gabriel Sánchez Zinny; el titular del SAME porteño, Alberto Crescenti; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca; y los intendentes de los partidos de General Rodríguez, Darío Kubar; de Morón, Ramiro Tagliaferro; de Pilar, Nicolás Ducoté; de San Isidro, Gustavo Posse; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Berisso, Jorge Nedela; de Brandsen, Daniel Cappelletti; de Ezeiza, Alejandro Granados; de Lanús, Néstor Grindetti; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Punta Indio, Hernán Yzurieta; de Quilmes, Martiniano Molina; de La Plata, Julio Garro; de San Miguel, Jaime Méndez; y el presidente del Concejo Deliberante de Tres de Febrero, Sergio Iacovino.

