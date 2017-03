Marcos Peña, contra el kirchnerismo en Diputados: ¡No mientan más y háganse cargo!

El jefe de Gabinete se defendió de las acusaciones de los legisladores del FPV sobre el conflicto docente, que consideró “una discusión política”

En un lado del ring, el jefe de Gabinete Marcos Peña. En el otro, el kirchnerismo. El escenario es la Cámara de Diputados y ninguno de los contendientes escatima los golpes. El trasfondo es el conflicto docente y la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias nacionales.

“La ley de financiamiento educativo no habla de convenio colectivo, no habla de paritaria. ¡No mientan más! ¡Lo que están disfrazando es una discusión política, no se animan a discutir el desastre que nos dejaron en la provincia de Buenos Aires!”, disparó Peña, en medio de los aplausos del oficialismo y los abucheos opositores.

Previamente, una seguidilla de diputados kirchneristas acorraló al jefe de Gabinete con duras críticas por el desempeño de la economía y los casos de conflictos de intereses que salpican al presidente Mauricio Macri. “¡Ustedes no ven la realidad!”, fue el latiguillo que los kirchneristas repitieron hasta el cansancio.

“Me sorprende la cita a Mirtha Legrand del kirchnerismo , tenemos un enorme respeto por Mirtha Legrand hace mucho tiempo, y me emociona la evolución que van teniendo. Se va cerrando la grieta”, ironizó el funcionario, entre los aplausos y risas en la bancada oficialista.

Previamente el ex ministro de Economía y actual diputado kirchnerista Axel Kicillof le enrostró al Gobierno las cifras de la economía. “Cayó el 2,3% PBI, cuando ustedes habían proyectado para 2016 un 1 por ciento crecimiento. La pifiaron de punta a punta. Previeron una inflación anual del 20, 25% y les dio 41%. Ustedes gobernaron el año pasado a ciegas”, lanzó Kicillof.

“Es una buena metáfora esa de ‘gobernar a ciegas’. Es buena, porque ustedes destruyeron todos los instrumentos de navegación de la economía, el Indec, nos dejaron el país en default, una de las economías más cerradas del planeta, la inflación más alta. Háganse cargo, háganse cargo alguna vez, ustedes gobernaron 12 años, nosotros 15 meses!”, contraatacó Peña.

Acto seguido rechazó las acusaciones sobre conflictos de intereses, regulados ahora por decreto presidencial. “¿Por qué no lo hicieron ustedes en sus 12 años de gobierno? ¡Cuántos problemas nos hubieran ahorrado! ¡No le falten el respeto a la gente! Quédense tranquilos, los funcionarios nacionales van a cumplir la ley de ética publica”, enfatizó.

El último golpe fue para el diputado José Luis Gioja, jefe del PJ. “A título personal y de carácter político, debo expresar la pena que se suma al pedido de juicio política vulnerando el concepto democrático que defendió toda su vida”, asestó, ante la mirada impasible de Gioja.

