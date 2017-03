“El 18 de noviembre estábamos últimos y hoy estamos en mitad de tabla y Copa Argentina”

El técnico aurinegro se mostró satisfecho por la victoria del lunes y por la racha de nueve encuentros sin conocer la derrota. El triunfo ante Atlético Paraná le permitió al equipo tandilense clasificarse a la Copa Argentina. Héctpr Arzubialde vive con alegría esta situación que le toca vivir al plantel que comanda.

Santamarina empezó muy bien el 2017 como consecuencia de dos victorias y un empate en los tres partidos disputados hasta el momento en la reanudación del torneo de la B Nacional. Desde la llegada del técnico Héctor Arzubialde, a mediados de noviembre pasado, el representante de nuestra ciudad acumula nueve cotejos sin conocer la derrota.

El lunes los aurinegros jugaron sabiendo, de antemano, que necesitaban una victoria para instalarse en la Copa Argentina. Un muy buen primer tiempo les permitió sacar una diferencia de dos goles pero en el complemento terminarían sufriendo, como consecuencia del descuento de la visita y el adelantamiento de los paranaenses que trataron de llevarse un empate aunque chocaron constantemente con Joaquín Papaleo.

Una vez finalizado el cotejo, todo era alegría en los tandilenses que ya se metieron en la zona media de la tabla de posiciones y buscaron seguir mejorando en un certamen que es muy reñido. Héctor Arzubialde, como sucede habitualmente, es uno de los primeros en abandonar el vestuario para brindar una conferencia de prensa, en uno de los pasillos del estadio San Martín.

“La ansiedad por llegar al triunfo quizás, sobre el final, hizo que con el descuento de ellos terminaramos sufriendo más de la cuenta. Pusimos un premio por llegar a la Copa Argentina cuando llegamos al club estabamos últimos. Esta posibilidad es gracias a la personalidad del plantel y las ganas que tenían por salir adelante. Estoy muy feliz por este primer objetivo que parecía imposible hace cuatro meses”, arrancó diciendo el técnico.

Más tarde comentó que “llevamos nueve partidos invictos y el esfuerzo de los jugadores ha sido muy grande. Seguimos luchando por situaciones que nos tocan vivir, amoldándonos a algunas cosas pero lo más importante es que estos futbolistas tuvieron la personalidad necesaria para jugar esta final”.

Además recordó que “las lesiones de Michel y Barrionuevo nos complicaron porque no pensaba en esas variantes. Ahora debemos disfrutar el momento con las familias, luego de haber cumplido con este objetivo”.

También hizo un análisis del crecimiento que fue teniendo Santamarina en la competencia al explicar que “el equipo fue creciendo hasta que ganamos y siguió creciendo aunque ganaramos. Nos fuimos haciendo fuertes y hoy (por el lunes) pudimos sacarlo adelante golpeando tempraneramente pero luego terminamos sufriendo”.

Por otro lado, se refirió al buen momento de Martín Michel al indicar que “si los alimentamos seguramente los de arriba podrán convertir, ya que tenemos muy buenos jugadores como Sosa, Barrionuevo y Chaves. Ellos se van a encargar de darle juego tanto a Michel como a Prudencio”.

Más tarde aseguró que “vamos a disfrutar que no es poco y ya tendremos que pensar en el partido del próximo sábado. La realidad es que el gol que nos hicieron nos trajo algo de dudas que son lógicas de una situación puntual debido a que sabíamos que de ganar nos metíamos en Copa Argentina. Tenemos y podemos seguir creciendo con el correr de los partidos”.

También el entrenador tuvo tiempo de analizar a Lucas Acevedo quien jugó por primera vez en Tandil. “Acevedo hizo un gran partido y lo trajimos para suplir a Martín Aguirre. Nunca dude en traerlo debido a que lo conozco de Estudiantes de San Luis. Creo que defensivamente trabajamos muy bien y estamos contentos por este presente”.

“El 18 de noviembre estábamos últimos y hoy, cuatro meses después, estamos en mitad de tabla y Copa Argentina. En este torneo todo esta muy parejo ya que una victoria o un empate te cambian las cosas por la paridad que hay. Lo que hoy perdes en el fútbol no lo recuperas el domingo que viene”, sostuvo Arzubialde.

En el final, el conductor táctico afirmó que “espero que Santamarina siga creciendo, como el club y como equipo. Ojalá que la gente se identifique con estos jugadores. No puedo pedir más nada ya que al hincha hay que darle y creo que este grupo les esta dando muchas alegrías”.

