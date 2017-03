Carnaval desde abajo en Villa Gaucho

Sonrisas, alegría y ganas de disfrutar florecieron desde Villa Gaucho el domingo por la tarde. Todo eso que por estos días, cuando la malaria se hace jodida, no es poca cosa. Y más aún hay que celebrarlo cuando la movida está organizada por la barriada.

Entre murgas y comparsas la jornada se vistió de fiesta. Por iniciativa de la murga ‘Los Adoquines de Fulano de Tal’ se impulsó un carnaval autogestionado por los vecinos, que pusieron garra y corazón para organizar el evento. Se organizaron entre los grupos para que la tarea sea conjunta, en las diferentes acciones que sostendrían el evento: buscaron sonido y escenario, vendieron de rifas, buscaron donaciones de tortas y regalos. Las calles se vistieron con banderines de todos los colores, representando la identidad de cada murga o comparsa, demostrando que la fuerza colectiva derrumba las individualidades…metáfora del trabajo llevado a cabo. Cerca de las 4 de la tarde comenzó la conducción a cargo de Raimondi y Carpi, que fueron los encargados de presentar a cada uno de los siete grupos que desfilaron en un domingo que encima acompañó con precioso clima. Deleitaron con su ritmo y sus pasos: Cambá, comparsa ‘La Serrana’, murga ‘Caídos del Catre’, murga ‘Correla Voz’, murga ‘Los Guardianes del Cerro’, y murga ‘Los Adoquines de Fulano de Tal’.

En la vereda cientos de vecinos, del barrio y también de otras zonas, acompañaron con palmas, risas, y hasta se animaron a bailar al compás de los tambores y del característico desfile murguero “Abro…cruzo…abro…pateo”.

La fiesta culmino y ya no existían barreras entre el público y los carnavaleros, la calle fue ocupada. El cierre estuvo a cargo de Marina Fritz, vecina del barrio que deleito con su voz e hizo bailar al ritmo de cumbia a todos los presentes.

El carnaval será popular, libre y gratuito o no será.

Luego de acontecer el carnaval oficial, y el eco que se hizo llegar desde los medios de comunicación hegemónicos a la comunidad sobre la violencia, demuestra que algo está fallando. Y el 1° Carnaval barrial de Villa Gaucho es muestra de esto. Una muestra de que los pibes no son peligrosos, de que no necesitamos de ningún control policial para disfrutar. Una muestra de que el pueblo se organiza…cuando nos quieren hacer creer que la mejor salida es encerrarnos en nuestras casas y salvarse uno mismo. Una muestra de que los grupos carnavaleros saben de qué hablan cuando hablan de carnaval y sugieren modificaciones para mejorar esa fiesta. Una muestra de que el carnaval no es violento.

En tiempos en los que la preocupación porque el mango no alcanza nos colma de tristeza y bronca, cuando nos precarizan y siguen ganando los mismos de siempre, la barriada de Villa Gaucho organizando semejante fiesta renueva la esperanza de que la única salida es esa: desde abajo.

(Por Área Cultural de Patria Grande – Brenda Dispalatro y Silvina Latorre.)

