Llevaba una planta de marihuana de 1,70mts y golpeó a policía cuando quisieron detenerlo

A raíz de un llamado al 101, efectivos de la Seccional Tercera y la UPPL interceptó a Cristian Nicolás Petersen en Pasteur y Quintana quien caminaba llevando una planta de marihuana.

Al observar la presencia policial intentó escapar y al procurar los efectivos detener su marcha, Petersen le aplicó un golpe de puño en el rostro a un oficial de la UPPL, causándole lesiones leves.

Finalmente fue controlado y trasladado a la Seccional Tercera y también la planta secuestrada.

Efectivos de la DDI realizaron el test correspondiente, comprobándose que se trataba de

“cannabis sativa lineo”, tratándose de una planta de 1.70 mts. de altura

Por la causa de estupefacientes se le dio intervención al agente Fiscal doctor Fabio Molinero titular de la U.F.I 22 de Tandil por la infracción a la ley de drogas y por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones leves interviene la UFI Nº8 a cargo del d Morey del Departamento Judicial de Tandil.

Hurtaron moto

Eduardo García denunció en la Seccional Primera que le sustrajeron una moto Gilera Smash dominio colocado 986-GFV, modelo 110 C.C. de color Gris, estacionada afuera del domicilio de 14 de Julio Nº316.

Encubrimiento

Efectivos del Puesto de Vigilancia de Gardey en forma conjunta con integrantes de la UPPL mientras llevaban a cabo un operativo interceptaron una motocicleta Gilera Modelo Smash 110 cc3 color rojo, que era conducida por Juan Pietro (22) y ante los requerimientos actuaba con evasivas.

Consultada la División Informativa Tandil, se estableció que el rodado registra pedido secuestro activo del 31/03/16, secuencia interna 2394775 solicitado por Seccional Tercera Tandil, en causa caratulada Hurto ciclomotor, hecho en el que resultó damnificada Silvana López Siria.

Robo y posible delito de acción pública

Efectivos de la Seccional Tercera recepcionaron actuaciones de la UPPL sobre el secuestro de una caja tipo de herramientas plástica conteniendo insumos de veterinaria y estéreo de automóvil sin marca visible.

Resultó damnificado por este hecho Gustavo Florez (46) quien había dejado su camioneta Toyota Hilux dominio MDP-092 estacionada en el interior predio de su vivienda sita en calle Edison Nº1058.

Al corroborar el robo salió a recorrer el barrio y en una vivienda de Liniers Nº1134, que tenía la puerta abierta observó que debajo de la mesa estaba la caja de herramientas.

Dio aviso a la policía y los uniformados concurrieron al mencionado domicilio y recuperaron los elementos sustraídos.

Además de la caja de herramientas había un estéreo que no pertenecía a Florez. Se identificó al ocupante del inmueble como Gustavo Ezequiel Colotti(22), a quien se lo notificó de la apertura de una causa por “Robo y posible delito de acción pública” con intervención de la UFI Nº8 a cargo del doctor Gustavo Morey.

Averiguación de paradero

Sergio Darío Cabral(45), subdirector de minoridad del Centro de Contención ubicado en Pellegrini Nº1654 denunció en la Seccional Segunda que a las 23 del sábado corroboró la fuga de Ariel Alejandro Díaz Posterano (18), quien estaba en el centro desde el 9 de este mes en régimen abierto a Disposición del Juzgado De Garantías N°1 del Joven de Moreno, de la ciudad de General Rodríguez, en I.P.P. G-1488, ignora caratula, desconociendo su actual paradero.

Díaz mide un metro con setenta centímetros de estatura, delgado, de cabellos corto, castaño oscuro, de ojos marrones, de unos 65 kg de peso, cutis trigueño, nariz recta, ignora si posee cicatrices, no posee tatuaje, no posee aros, ni piercing, Al momento de retirarse vestía remera de color clara y pantalón corto oscuro. Es la primera vez que se fuga. No se encuentra medicado, ni bajo tratamiento. Es oriundo de la ciudad de General Rodríguez.

Hurto

Belén Alia(20), denunció que ayer a la madrugada, le sustrajeron del estacionamiento del complejo de departamento ubicado en calle San Lorenzo Nº 1548 de esta ciudad su motocicleta marca BAJAJ, modelo Rouser 135, de color rojo, dominio colocado A011FTP, de 135 cm3.- Se solicitó el secuestro del rodado y posteriormente horas más tarde comunica la Comisaria Tercera que personal de esa dependencia juntamente con la UPPL de Tandil en calle Piedrabuena y México ubicaron abandonada la motocicleta denunciada oportunamente.

Usurpación

Héctor Hugo Bellagamba (78), denunció en la Seccional Segunda que el domingo tomó conocimiento que habría gente en su propiedad de Brandsen Nº988, la cual se encuentra deshabitada.

Concurrió personal policial y tomó contacto con José Luis Bardeli(34), albañil y Claudia Andrea Bardeli(40), quienes manifestaron que no iban a dejar la vivienda porque tienen dos hijos y no cuentan con un lugar para estar.

Se recepcionó la denuncia a Bellagamba e interviene la UFI Nº16 a cargo del doctor Marcos Egusquiza.

Encubrimiento

Efectivos de la Seccional Cuarta y de la UPPL interceptaron el domingo pasado en Actis al 2.300 a Maximiliano Jorge Chávez, quien se desplazaba a bordo motocicleta marca Honda, modelo NHBMDD, 80 cc, color azul, sin dominio colocado, la cual fuera sustraída momentos antes de calle Ijurco Nº1566, a Marcela Alejandra Calvo (51).

Chávez fue trasladado a la Comisaría Cuarta a los fines de relazar las diligencias legales pertinentes, siendo notificado de la formación de la causa y sus derechos sin restricción de su libertad. La motocicleta, previo peritajes, fue entregada a su propietaria en carácter de depósito provisorio Judicial.

Portación ilegal de arma y resistencia a la autoridad

Efectivos de la Seccional Segunda y la UPPL a raíz de haber recibido apoyo vía radial de la Comisaría de la Mujer y la Familia acudieron a Uriburu Sur y avenida Colón donde se encontraba Hugo Andrés Villalba(58), quien había estado discutiendo con un familiar.

Al llegar personal policial se tornó hóstil y en determinado momento se abalanzó hacia su auto e intentó tomar un arma de fuego, no pudiendo lograr el cometido ya que los efectivos se trenzaron en lucha con Villalba.

Villalba terminó esposado y detenido en la Seccional Segunda a la vez que se le abrió una causa por portación ilegal de arma y resistencia a la autoridad, secuestrándose un revólver calibre 22 con seis proyectiles colocados y dos vainas servidas y no contaba con la documentación del RENAR.

Comentarios

Comentarios