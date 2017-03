El cadáver del niño hallado cerca de Miramar no tiene los dientes ni los órganos

El cuerpo fue hallado cerca de un arroyo ubicado a la vera de la ruta 11, entre las la localidades balnearias de Miramar y Mar del Sud, no tiene los dientes ni los órganos. No se pudo establecer el sexo del pequeño.

El cuerpo del pequeño de entre 2 y 3 años de edad fue encontrado descuartizado y mutilado a la vera de la ruta 11, en las afueras de la localidad balnearia bonaerense de Miramar.

El hallazgo ocurrió ayer por la noche en el tramo de esa ruta provincial que une Miramar con la vecina localidad de Mar del Sud y según informaron fuentes policiales, un hombre de 45 años fue quien encontró el cuerpo a unos 20 metros del arroyo La Totora.

El cadáver, del que no se pudo identificar el sexo, se encontraba completamente desnudo, en estado de descomposición, y le faltaban ambos pies y manos, y también las vísceras.

Según el resultado de la autopsia realizada al cuerpo, la fecha de la muerte data de entre 7 y 10 días y el lugar en el que fue encontrado no es donde ocurrió el crimen.

Además, la autopsia determinó que el cuerpo fue mutilado con un elemento cortante y le faltaban todas las piezas dentales, por lo que se haría más difícil saber a quien pertenecía.

En el momento del hallazgo, los restos del niño eran devorados por un perro, que fue alejado del lugar por el hombre que lo encontró y enseguida avisó a la Policía.

El caso quedó caratulado como “averiguación de causales de muerte” y tomó intervención en la causa la fiscal Ana María Caro. No obstante, la fiscal ya definió el tema como “homicidio”, y calificó al caso como un “horror”.

En declaraciones periodísticas, Caro expresó: “Esto es un homicidio. Realmente es terrible el estado en que se encontró el cuerpo. Hay ciertas circunstancias y detalles que prefiero esperar, pero es un horror lo que se le ha hecho a la criatura”.

En tanto, fuentes policiales y judiciales citadas por el mismo portal señalaron que no existe ninguna denuncia por averiguación de paradero de un niño pequeño o de una niña en la zona, por lo cual tampoco hay pistas en torno a la identidad.

No obstante, la fiscal indicó que la búsqueda de datos que permitan identificar el cuerpo se extendió a los distritos vecinos.

“Se va a seguir extendiendo la búsqueda a otros lugares. Sin perjuicio de eso pensamos que si el chiquito tiene esa edad y no tenemos novedad, puede tener que ver con la proximidad de la familia que está implicada en esto”, señaló.

La fiscal recordó que durante el fin de semana último se celebró en la región la Fiesta Provincial de la Papa, en la localidad de Nicanor Otamendi, por lo que varias familias transitaron por la zona.

La funcionaria judicial también explicó que el estado en el que se encontraba el cadáver limitará su identificación únicamente a pruebas de ADN, ya que desaparecieron todas las otras opciones posibles como huellas dactilares y análisis odontológico.

