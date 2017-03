Delincuente asaltó a dos menores y le gatilló en la cabeza a uno de ellos

El hecho se produjo ayer cerca de las 7.30 en inmediaciones del puente ubicado en ruta nacional 226 y calle Pujol. Dos hermanos de 14 y 12 años fueron abordados por un individuo que portaba una pistola tumbera.

Momentos de extremo nerviosismo y dramatismo vivieron ayer cerca de las 7.30 dos hermanitos de 14 y 12 años cuando concurrían a la escuela y fueron abordados por un sujeto armado en la zona comprendida por avenida Pujol y el puente ferroviario de la ruta nacional 226.

De acuerdo a lo señalado por el padre de los menores Walter Da Costa en declaraciones formuladas a Eco TV, los chicos tras desayunar se fueron de la casa para dirigirse a la escuela caminando por calle Pujol en dirección al puente ferroviario ubicado en la ruta nacional 226.

Sin embargo a los pocos minutos regresaron al domicilio en medio de una crisis nerviosa y le contaron al padre el drama que habían sufrido con un delincuente los amenazó un arma de fuego tipo tumbera e inclusive le gatilló en la cabeza al mayor y por fortuna no salió el disparo que pudo haber causado una tragedia.

El hombre dio aviso de inmediato a la policía y se dirigió a la zona. También, pocos instantes después, efectivos policiales llegaron al lugar y pese a que se buscó al ladrón no hubo un resultado positivo por el momento.

Da Costa enumeró que sus hijos le dijeron que cuando se aprestaban a caminar por el campito que separa Pujol de la traza de la ruta nacional 226 en dirección al puente ferroviario los interceptó un sujeto. De inmediato el malhechor se dirigió al mayor de los chicos, mientras que lo hizo quedar a unos metros al menor.

Le exigió al de 14 años que le entregara todas las pertenencias que tenía en la mochila, entre ellas un celular.

Ante la negativa del chico el sujeto le apuntó con el arma tumbera a la cabeza y gatilló el percutor, aunque por fortuna el disparo no salió. Huyó con el celular del chico y los nenes regresaron a la casa.

