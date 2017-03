Santamarina de cabeza a la Copa Argentina

El aurinegro tuvo un gran primer tiempo en donde logró convertir los dos tantos por intermedio de Martín Michel. Atlético Paraná descontó por el gol señalado por Guido Rancez. El arquero Joaquín Papaleo tuvo muy buenas atajadas para sostener el resultado que los lleva a los tandilenses a jugar la próxima edición de la Copa Argentina.

Santamarina hizo su presentación ante su gente por primera vez en el año debido a que hasta el momento había afrontado dos compromisos de visitante. El aurinegro, de acuerdo a los resultados que se habían dado en la fecha 23 de la B Nacional, necesitaba un triunfo para meterse en la Copa Argentina. Fue una victoria ajustada y sufrida, sobre el final, por 2 a 1 sobre un Atlético Paraná que mejoró en el tramo final del cotejo.

Con mucha paciencia y golpeando con los goles de Michel, en la etapa inicial, construyó un nuevo éxito que le permite seguir mejorando en la tabla de posiciones, además de conseguir el pasaporte al certamen en el cual chocarán con rivales de primera división.

El equipo de Héctor Arzubialde tuvo un primer tiempo muy positivo, debido a que estuvo ordenado en los primeros instantes y antes del cuarto de hora logró abrir el marcador para encarar con mayor tranquilidad el resto del compromiso.

Desde el arco, Joaquín Papaleo ofreció seguridad cuando requirieron de los servicios del ex Unión de Santa Fe. Los laterales estuvieron muy atentos y fueron una carta importante para proyectarse con sorpresa por las bandas.

Mientras que los marcadores centrales cumplían al pie de la letra con su trabajo. En la zona media, Zárate y Pierce hacían una buena sociedad para recuperar y asistir a Sosa y Barrionuevo. Los volantes externos fueron claves con sus movimientos por afuera para abastecer a Martín Michel.

El delantero tandilense fue letal en sus apariciones en el área enemiga. Tres oportunidades tuvo el ex Grupo y convirtió en dos de ellas para permitirle a los aurinegros irse al descanso ganando por dos goles de diferencia.

En el arranque, Diego Ftacla, tras un tiro de esquina, apareció para sacar un muy buen remate que fue rechazado por Joaquín Papaleo. De a poco, el dueño de casa empezaba a tener más el balón y comenzaban a verse algunas sociedades.

Diego Sosa sería el encargado de manejar un nuevo ataque. El volante tandilense lo vio proyectarse a Barrionuevo sobre la derecha y mando hacía ese sector al esférico. El ex Talleres levantó la cabeza y metió un centro preciso para la aparición de Martín Michel. El atacante ganó en las alturas y, con un excelente cabezazo de pique al suelo, se encargó de abrir el marcador.

Unos minutos más tarde, Diego Sosa ganó en velocidad y antes de llegar al fondo del campo de juego metió un centro para la llegada de Michel que cabeceó y el balón de fue al lado del palo de Bonnín.

Los visitantes mejorarían, tendrían un poco más el balón gracias al oportunismo de Ftacla pero no tenía un socio para tratar de elaborar alguna maniobra clara para llegar algo de peligro sobre el arco de Papaleo.

Hasta que antes de irse al descanso, cuando se jugaban 40´, Barrionuevo volvió a demostrar toda su calidad. El talentoso futbolista, recostado sobre la izquierda, ganó en velocidad, dejó un rival en el camino, y metió otro centro para Michel. El goleador volvió a ganar en el área y, con otro cabezazo, mandó el balón al fondo del arco para el 2-0.

En el complemento, los tandilenses le cedieron de a poco todo al adversario que lentamente se fue animando pero se topó una y otra vez con Papaleo. Cadenazzi lo tuvo con un cabezazo que tapo el golero de los tandilenses. Luego el arquero se estiraría para sacarle el descuento a Chittero.

Callejo, que había ingresado por Michel, tuvo la chance para liquidar la historia con un gran remate desde la puerta del área que Bonnín mandó al tiro de esquina. Hasta que de tanto ir, los orientados por Darío Ortiz tendrían su premio.

El recientemente ingresado Iván Borghello sacó un remate en el área que fue rechazado por Papaleo. En el rebote, Rancez apareció para empujarla y lograr el descuento del equipo visitante.

Sin demasiado fútbol, con pocas ideas pero con el envión de haber convertido hace poco, Atlético Paraná estuvo cerca de empatarlo. Papaleo tendría otra gran atajada tras una tiro libre de Cadenazzi.

Santamarina terminó sufriendo demasiado ante un rival que lo arrinconó en el tramo decisivo del cotejo. Aferrados a Papaleo terminaron los aurinegros que de cabeza, por los goles de Michel, sumaron un triunfo que los mete en la Copa Argentina.

SANTAMARINA 2 -ATLETICO PARANA 1

Santamarina (2): Joaquín Papaleo (7); Alfredo González Bordón (5), Lucas Acevedo (6), Fernando Piñero (6), Agustín García Basso (5); Diego Sosa (6), Leonel Pierce (5), Milton Zárate (6), Ezequiel Barrionuevo (7); Martín Michel (8) y Angel Prudencio (5).

DT: Héctor Arzubialde.

Atlético Paraná (1): Yair Bonnín (6); Leonardo Morales (5), Alejandro Manchot (5), Diego Reynoso (6), Ricardo Stechina (5); Pablo Lencioni (5), Guido Rancez (6), Gonzalo Cozzoni (5), Diego Ftacla (6); Walter Mazzolatti (4) y Felipe Cadenazzi (5).

DT: Darío Ortiz

Arbitro: Diego Ceballos

Cancha: Estadio San Martín.

Amonestados: García Basso, González (S). Ftacla (AP).

Cambios: Jonathan Chaves (5) x Barrionuevo, Facundo Callejo x Michel, Facundo Castro x Prudencio en Santamarina. Mauro Pajón x Stecchina, Sergio Chittero x Mazzolatti, Iván Borghello x Cozzoni en Atlético Paraná.

Goles: PT 11´ y 40´ Michel (S). ST 32´ Rancez (AP)

Comentarios

Comentarios