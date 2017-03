Itatí: Bullrich dijo que la banda contaba con “complicidades” de distintos sectores

La ministra de Seguridad de la Nación consideró que la banda de narcotraficantes era “muy completa”, ya que “tenía adentro el poder político”, también “alguna conexión judicial” y con “fuerzas de seguridad”.

“Esta (banda) tenía ciertas características: era muy completa porque tenía adentro de la banda el poder político, hay alguna conexión judicial, fuerzas de seguridad y todo esto completa un modelo de complicidades muy importante”, expresó la funcionaria al responder preguntas en el chat de la Casa de Gobierno.

“Si hay algo importante que tuvo Itatí es que fue una investigación que se hizo en el más absoluto secreto, esa es la clave para poder desbaratar y desarticular bandas”, añadió Patricia Bullrich, tras lo cual expresó: “Lo que tienen que tener en claro es que si las hay, las vamos a ir a buscar, lo que se terminó es la complicidad y la impunidad”.

Al ser consultada sobre el trabajo que se realiza en las fronteras, la funcionaria dijo que “se están atendiendo de una manera muy especial”.

“Hemos duplicado, en el caso de cocaína, la cantidad de droga secuestrada, estamos cambiando el paradigma: no chocarnos con la droga sino que hacemos inteligencia criminal, desbaratamiento de bandas”, dijo.

“El problema -amplió Bullrich- es que el continente sudamericano produce el cien por ciento de la cocaína que se consume en el mundo, es decir, que tenemos una presión para que salga la cocaína muy fuerte. Bolivia, Perú, Colombia, han vuelto a ser un gran productor de coca y de cocaína, ese es un enorme problema que nosotros tenemos; y después hay siembra de marihuana en Paraguay”.

“Esto genera un permanente intento de entrar a la Argentina y nosotros de frenar esa entrada”, agregó.

La ministra dio que en el marco de las tareas llevadas a cabo para luchar contra el narcotráfico se pusieron en funcionamiento los radares que estaban antes en funcionamiento seis horas por día y que ahora están 24 horas los siete días de la semana.

“Tenemos aviones de detección, que los pone la Fuerza Aérea, hemos comprado tecnología para cuatro puntos fronterizos, hemos reforzado las fuerzas y eso se ve en la cantidad de droga secuestrada, de bandas desarticuladas y, en el ultimo tiempo, de desarticular aquellas redes que están vinculadas con el poder, por ejemplo Itatí”, enfatizó la funcionaria.

Bullrich detalló que se trabaja para radarizar los cielos y aseguró que la frontera norte termina de radarizarse este año: “El miércoles se va a poner en funcionamiento un radar más y hay otros. Tenemos dos que nos faltan para cerrar la frontera norte, uno en Mercedes, Corrientes, y otro en Pirané, Formosa, con eso vamos a tratar de no tener más puntos ciegos”, dijo.

“El único problema que tenemos es que cuando el avión vuela muy bajo puede burlar, entonces para eso, esta nueva tecnología que estamos adquiriendo va tener radares chicos y móviles”, precisó la ministra, quien no obstante aclaró que “la cantidad de droga que viene por aire es mucho menor que la que viene por tierra”.

