El Gobierno decidió no prorrogar el blanqueo que vence a fin de mes

Así se decidió en una reunión en Casa de Gobierno; el sinceramiento llegaría a los 120.000 millones de dólares

El Gobierno decidió no prorrogar el blanqueo de capitales que vence a fin de mes. Así se decidió este mediodía en una reunión en la Casa de Gobierno en el marco del gabinete económico. Fuentes oficiales indicaron a LA NACION que los funcionarios “evaluaron que es mejor concluir en el plazo establecido por la ley para garantizar la seguridad jurídica”.

En tanto, la aspiración del Gobierno es llegar a los US$ 120.000 millones a fines de marzo, aunque por ahora se estaría en torno de los US$ 110.000 millones, según comentó otra fuente oficial.

La decisión fue tomada en una reunión del gabinete económico desarrollada este mediodía, de la que participaron el vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, el ministro de Finanzas, Luis Caputo , y el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger , entre otros funcionarios.

Hasta la mañana, el Gobierno evaluaba si podía prorrogar el blanqueo por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) .

El problema era que había temores porque, al ser un tema tributario, el DNU podía ser rechazado en el Congreso, al considerar que se trataba de una cuestión que debía ser reformada por ley.

Para definirlo, hubo, además de un estudio técnico, una negociación política para saber si la oposición le allanaría el camino a un decreto de necesidad y urgencia. “Y hay que ver si eso no sale muy caro”, confesó otra fuente del oficialismo.

El problema para aprobarlo por medio de una ley es que solo quedan dos semanas antes de que venza el plazo establecido por la ley 27.260 para el fin del blanqueo.

Desde el bloque del PRO en el Congreso indicaron que nunca no llegó una línea definida del Ejecutivo, y desde el Frente Renovador indicaron que, por ahora, solo se habló de la posibilidad de extender la moratoria, no el blanqueo.

Varias entidades profesionales, incluido el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados, pidieron la prórroga del régimen de sinceramiento fiscal, sobre todo por la reciente modificación del denominado “blanco sobre blanco” referido al blanqueo de los inmuebles.

Comentarios

Comentarios