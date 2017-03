Alfio “Coco” Basile sufrió un ACV y fue internado de urgencia

El ex DT de la Selección sufrió un accidente cerebro-vascular y fue internado de urgencia al Sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, según pudo confirmar Infobae.

Basile tuvo una descompensación y fue derivado de urgencia al Sanatorio Los Arcos, donde se aguarda un parte médico, aunque se encuentra fuera de peligro.

“Nos sorprendió a todos y me comuniqué con su entorno. Afortunadamente, fue simplemente un susto. Estamos en permanente contacto”, contó su amigo Fabián Codevilla en comunicación con TN.

Héctor Veira, ex entrenador, y Guillermo Coppola dos de sus amigos también llevaron tranquilidad desde la puerta principal del Sanatorio Los Arcos. “Está equilibrado, está consciente, quedará internado 48 horas para controlarlo y hacerle estudios”, expresó el “Bambino”.

Alfio Basile tiene 73 años. Completó una extensa y exitosa carrera como futbolista y director técnico. Como entrenador de la selección argentina, cargo que desempeñó en dos períodos (1991-1994 y 2006-2008), se consagró en las Copas América de 1991 y 1993, además de la Copa Confederaciones 1992.

Mientras que como entrenador de Boca Juniors obtuvo dos veces la Recopa Sudamericana (2005 y 2006) y la Copa Sudamericana (2005), también el torneo Apertura 2005 y Clausura 2006.

No dirige equipos desde su último paso por Racing, que fue en abril de 2012. También estuvo al frente de Rosario Central, Vélez Sarsfield, Nacional de Uruguay y el Atlético Madrid de España, entre otros elencos.

“Coco” comenzó su carrera futbolística en el Club Bella Vista de Bahía Blanca. Se desempeñó en Racing entre 1964 y 1970 como volante, hasta que Juan José Pizzuti lo ubicó como zaguero central formando una dupla inolvidable junto a Roberto Perfumo. En total, jugó 186 partidos y cosechó varios títulos.

Formó parte del histórico Equipo de José, que obtuvo el Campeonato de Primera División 1966, la Copa Libertadores 1967 (anotó un gol ante Independiente Medellín en el triunfo de Racing por 5-2), y la Copa Intercontinental 1967. Basile también jugó en Huracán (ganó el Campeonato Metropolitano 1973).

Las muestras de apoyo en las redes sociales

Apenas se conoció la noticia, de inmediato aparecieron las muestras de apoyo en las redes sociales. #Fuerzacoco fue el hashtag que se hizo tendencia. Daniel Angelici, el club Boca Juniors, entre otros famosos, periodistas, jugadores y ex deportistas, dejaron su mensaje.

