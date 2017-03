Los municipales tendrán aumentos que van del 30 al 37%

Ayer a la tarde se desarrolló la asamblea de trabajadores municipales, en la que se analizó la oferta salarial elevada por el gobierno local. En una rápida deliberación, los asistentes consideraron positiva la propuesta y resolvieron aceptarla.

En principio, se informó que no hubo objeciones y que todas las áreas estuvieron de acuerdo con los lineamientos de la propuesta de recomposición salarial que incluyen incremento que van del 35 al 37% para las categorías más bajas y del 30 al 32% en el caso de las más altas

La oferta del Departamento Ejecutivo incluyó a los trabajadores de la Administración Central y del Ente Descentralizado Sistema Integrado de Salud Pública.

1-Reconocimiento año 2016:

•Incremento al básico de 4% a partir del 1 de Febrero 2017 en relación a los básicos vigentes a Diciembre 2016, para todos los agentes que revistan entre las categorías 1 a 10 del escalafón municipal. Se incrementara el mismo porcentaje (4%) a partir del 1 de Marzo en relación a los básicos de Diciembre 2016, para las categorías 11 a 15, Categoría 16 que pertenezcan a la planta permanente y los cargos de Ley (Categoría 17).

2. Incremento al básico de 5% a partir del 1 Marzo de 2017 en relación a los básicos de Diciembre de 2016 a los trabajadores comprendidos en las categorías 1 a 15, Categoría 16 que pertenezcan a la planta permanente y los cargos de Ley (Categoría 17).

3. Se proponen incrementos del 5% en los meses de Mayo, Julio y Octubre de 2017 en relación a los básicos de Diciembre 2016 para los trabajadores comprendidos en las categorías 1 a 15, Categoría 16 que pertenezcan a la planta permanente y los cargos de Ley (Categoría 17). En la Comisión Paritaria se realizaran las evaluaciones parciales respecto a la inflación acumulada en el año 2017, de acuerdo a los índices establecidos por el INDEC y por el IPC Congreso. Si en cada determinación fuese necesario, se evaluara un porcentaje adicional al ya acordado.

Adicionales y Beneficios

Presentismo

• Se incrementara la bonificación por Presentismo, garantizando que la misma no será inferior a la suma de $1000 en el transcurso del presente año. El incremento será establecido del siguiente modo:

1) A partir del 1 de Abril de 2017 se adicionara a la Bonificación por Presentismo, la diferencia entre el valor percibido a la fecha de la presente y $700, valor que significara el piso a percibir por este concepto.

2) A partir del 1 de Septiembre de 2017 se adicionara a la Bonificación por Presentismo, la diferencia entre el valor percibido en Agosto de 2017 ($700) y $1000, valor que significara el piso a percibir por este concepto.

Antigüedad

• Otorgar un 1% más de Antigüedad a partir del 1 de Julio 2017, sin retroactividad. Los años acreditados por los trabajadores al 30/06/2017 serán liquidados a estos efectos conforme se viene realizando en la actualidad (concepto 3 y concepto 14). Todo agente que a partir del 01/07/2017 incremente en un año su antigüedad en la administración municipal, le será reconocido con el 3% de su salario básico (2% concepto 3 y 1% concepto 14).

• Ejemplo: Un trabajador que cumpla 21 años de antigüedad en el mes de Agosto de 2017, percibirá en concepto de bonificación por antigüedad la suma de 20 años computados al 2% + 1 año computado al 3% (2% concepto 3 + 1% concepto 14).

• Se analizará en la Comisión Paritaria la pretensión de retroactividad del porcentual adicionado a la antigüedad, reclamado por la representación sindical, para lo cual deberán ser analizadas las cuestiones presupuestarias, administrativas y legales que implique.

Beneficio Jubilatorio

• Se analizará en la Comisión Paritaria la pretensión de la representación sindical de otorgar la última categoría de cada agrupamiento a los trabajadores que en el plazo de los últimos 36 meses de su carrera administrativa no hubiesen alcanzado la misma, para lo cual deberán ser analizadas las cuestiones presupuestarias, administrativas y legales que implique.

