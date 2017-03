Trump a Merkel: “La inmigración no es un derecho”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , remarcó hoy su línea dura en temas migratorios durante una conferencia conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel

“La inmigración es un privilegio, no un derecho”, señaló en Washington. “Debemos proteger a nuestros ciudadanos de aquellos que siembran violencia”, aseguró. “La seguridad de nuestros ciudadanos siempre debe venir primero”.

Trump y Merkel mantuvieron hoy un encuentro en Washington, el primero desde que el magnate neoyorquino asumió la presidencia en enero. El estadounidense había criticado en varias oportunidades a la canciller alemana por haber dejado entrar demasiados migrantes al país.

Momento incómodo

Un momento incómodo se vivió en esta reunión cuando la canciller alemana le ofreció al presidente de Estados Unidos estrechar sus manos frente a las cámaras que registraban su encuentro en la Casa Blanca, no hubo respuesta.

Después de unos segundos sin interacción entre ellos, con ambos mirando hacia las cámaras, Merkel se acercó hacia el presidente estadounidense y le preguntó: “¿Querés que estrechemos las manos?”.

Trump no respondió. Sólo siguió mirando al frente, jugando con sus manos, como si nada hubiese pasado.

